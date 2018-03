Mannheim. (hab) Es ist wie ein Sechser im Lotto, was da einer Mitarbeiterin des Oxfam-Shops in der Mannheimer Innenstadt passiert ist. Eigentlich werden hier Sachspenden zugunsten sozialer Projekte verkauft, und reich geworden ist Inka Dreyer, die ehrenamtlich in dem Second-Hand-Laden arbeitet, durch ihren Fund nicht. Aber sie hat vor einiger Zeit in einem Karton mit Sachspenden für den Laden zwischen Tellern und Büchern ein "auf den ersten Blick gar nicht so sehr ansprechendes Tongefäß", wie sie sagt, gefunden.

Nie wäre sie auf die Idee gekommen, dass es sich dabei um ein 5500 Jahre altes ägyptisches Vorratsgefäß handeln könnte, das letztlich nur in einem Museum gut aufgehoben ist. Erst als sie im Innern ein Stück zusammengerolltes Papier entdeckte, das sich als Zertifikat mit einer professionellen Provenienz eines Antiquars entpuppte, wurde sie stutzig. Das Papier bestätigte die Echtheit des altägyptischen Gefäßes und bescheinigte ihm ein Alter von 5500 Jahren.

Da die Vase anonym gespendet wurde, war eine Rückgabe an den ehemaligen Besitzer nicht möglich. Ein Verkauf des Gefäßes ist aufgrund des Kulturgutschutzgesetzes in Deutschland nicht erlaubt. So entschloss sich der Laden, die Vase den Reiss-Engelhorn-Museen (rem) und deren altägyptischer Sammlung "Ägypten - Land der Unsterblichkeit" zu übergeben. "Die waren erst mal sprachlos", erinnert sich die Finderin. In der Ausstellung ist das Gefäß ab sofort als eines der ältesten Stücke der Sammlung zu sehen.

Das 21 Zentimeter hohe Exponat stammt aus einer Zeit, bevor die Pharaonen am Nil regierten. Es handelt sich um ein Vorratsgefäß, das, mit Speisen gefüllt, Verstorbenen mit ins Grab gegeben wurde, um sie für ihr Leben im Jenseits vorzubereiten. In den rem hält man das Stück nach einer ersten Begutachtung und dem Studium des Zertifikats für echt.

Trotzdem wird die Vase in den kommenden Wochen am Institut für Archäometrie des Curt-Engelhorn-Zentrums von Professor Ernst Pernicka noch einmal mit Hilfe ausgefeilter naturwissenschaftlicher Methoden auf ihre Echtheit untersucht.