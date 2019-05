Mannheim. (pol/van) Seit rund einer Woche wird die 39-Jährige Eva L. vermisst. Das teilt die Polizei am heutigen Donnerstag mit. Die Mannheimerin soll nach Angaben der Beamten am Freitag, 17. Mai, gegen 17 Uhr die Wohnung in Mannheim-Seckenheim verlassen haben, die sie mit ihrem Lebensgefährten teilt. Zuletzt soll sich Eva L. am 20. Mai gegen 0 Uhr im Bereich der Schlachthofstraße in Mannheim-Neuostheim aufgehalten haben. Seitdem fehlt von der 39-Jährige jede Spur, eine Fahnung mit Spürhunden im Bereich des Mannheimer Schlachthofs und der nahegelegenen Kleingartenanlage verlief ergebnislos.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben: etwa, 1,72 Meter groß, schwarz gefärbte, leicht gewellte Haare mit grauem Haaransatz, braun-grüne Augen. Über die Bekleidung ist laut Polizei nichts Näheres bekannt.

Offenbar kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die 39-Jährige in einer hilflosen Lage befindet.

Hinweise gehen an den Polizeinotruf 110 oder an den Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Telefon 0621/174-4444.