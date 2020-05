Mannheim. (RNZ) Nach der Verordnung des Kultusministeriums und des Sozialministeriums bezüglich Sportstätten des Landes Baden-Württemberg ist es den Sportvereinen in Mannheim seit Montag wieder möglich, in eingeschränktem Rahmen auf Freisportanlagen Sportangebote für ihre Mitglieder anzubieten. Gleiches gilt für die Vereine, die auf städtischen Sportanlagen ihren Trainingsbetrieb absolvieren. Auch in den städtischen Sportanlagen Unterer Luisenpark, Schlossgarten und 48er-Sportplatz können Bürger unter Auflagen wieder trainieren.

Während der gesamten Trainings- und Übungseinheiten muss allerdings ein Abstand von mindestens eineinhalb Metern zwischen sämtlichen anwesenden Personen durchgängig eingehalten werden. "Ein Training von Sport- und Spielsituationen, in denen ein direkter körperlicher Kontakt erforderlich oder möglich ist, ist untersagt", betonte die Stadtverwaltung in einer Mitteilung.

Trainings- und Übungseinheiten dürfen ausschließlich individuell oder in Gruppen von maximal fünf Personen erfolgen. Bei größeren Trainingsflächen wie Fußballfeldern, Golfplätzen oder Leichtathletikanlagen ist jeweils eine Trainings- und Übungsgruppe von maximal fünf Personen pro 1000 Quadratmetern Trainingsfläche zulässig. Auch die Hygieneregeln müssen befolgt werden: So sind Sport- und Trainingsgeräte nach der Benutzung sorgfältig zu reinigen und zu desinfizieren.