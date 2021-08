Von Volker Endres

Mannheim. Volle Bierbänke, strahlende Gesichter, gute Laune, keine Masken – das kleine Weindorf auf den Kapuzinerplanken scheint ein wenig aus der Zeit gefallen. "Wein & Genuss", die letzte in Mannheim durchgeführte Festveranstaltung im Vorjahr ist auch das erste Fest, dass 2021 in der Pandemie wieder erlaubt wurde. Dazwischen herrschte Tristesse. Entsprechend würdigten die Gäste am Auftaktwochenende Engagement und Mut der Veranstalter. Trotz durchwachsener Witterung war das Weindorf gut besucht.

Viel kurzfristiger ging es praktisch nicht. "Wir haben erst am Montag die endgültige Zusage erhalten, dass wir die Veranstaltung wieder durchführen können", erzählte Organisator Jürgen Kleine-Wilde aus Deidesheim. Zu spät für eine ausgiebige Werbekampagne. Aber offensichtlich funktionierten auch die Mund-zu-Mund-Propaganda, die übersichtlich eingestreute Plakatwerbung und natürlich das Internet, um Mannheimerinnen und Mannheimer sowie Gäste von außerhalb zu locken.

"Es ist schön, dass wieder größere Veranstaltungen stattfinden", sagte Sascha Braun aus Mannheim erfreut. Mit Freundin Nicole saß er zufrieden vor einem Viertel Riesling, genoss den Wein und auch das Gespräch. Und nicht nur er hatte gute Laune. Es gab eine ganze Menge lachender Gesichter, was gut zu erkennen war, denn auf dem Veranstaltungsgelände gibt es keine Maskenpflicht. Dafür wird am Eingang die 3 G-Regel kontrolliert, kommen nur getestete, geimpfte oder genesene Besucher auf das eingezäunte Gelände.

"Wir standen vor der Entscheidung, ob wir mehr Anbieter erlauben, oder mehr Sitzplätze anbieten", erklärte Kleine-Wilde. Genau 268 waren das im Vorjahr. Und die nahezu durchgehend besetzt, was zu wenig Laufkundschaft und entsprechend lange Wartezeiten am Eingang führte. "Deshalb haben wir den Sitzplatzbereich deutlich ausgeweitet." Dafür fehlen einige der gewohnten Winzer und Anbaugebiete. Großvertriebe wie das Südlandhaus mit Weinen aus aller Welt, Kleine-Wilde selbst mit den großen Weingütern aus Deidesheim und die Gastronomie der Engelhorn-Häuser decken die Vielfalt der Rebensäfte ab. "Das liegt auch daran, dass bei vielen schon die Weinlese begonnen hat. Für die Weingüter ist so ein Fest mit neun Veranstaltungstagen in dieser Zeit nur noch schwer zu stemmen", wusste Lutz Pauels, Vorsitzender der Werbegemeinschaft Mannheim-City als Veranstalter.

Zwei "Einzelkämpfer" sind aber dennoch gekommen. Die Weingüter Hammen Lindenhof aus dem rheinhessischen Schornsheim und Reuther aus Weisenheim am Sand fühlen sich im Kreis der Großanbieter wohl. "Wir waren ja auch im Vorjahr am Start und haben gesehen, dass das Konzept funktioniert", erklärte Anna Hammen. "Wir freuen uns, dass wir hier sind, und die Leute freuen sich offenbar auch." Dabei seien ihre Weinkeller trotz Lockdown gar nicht einmal so voll. Im Gegenteil: "Wir verkaufen kaum an die Gastronomie, sondern das meiste direkt. Die Leute haben während des Lockdowns sogar eher mehr gekauft."

Das sieht bei Heile Reuther aus Weisenheim anders aus. Ohne Weinfeste und ohne Gastronomie fehlten die Absatzmöglichkeiten. "Das ist sehr schade, denn 2020 ist ein hervorragender Jahrgang." Doch nun seien die Keller voll und es kommt schon die neue Ernte. Umso größer die Hoffnung, dass von "Wein & Genuss" ein Startsignal ausgeht, dass Feste mit Auflagen wieder möglich sind.

Auch deshalb habe die Verwaltung die Veranstaltung ermöglicht, erklärte Bürgermeister Michael Grötsch (CDU). "Wir haben jetzt Impfstoffe und ganz andere Voraussetzungen." Er lobte den Mut der Veranstalter: "Man sieht, dass wieder etwas möglich ist." Das mache Hoffnung. Sowohl den Besuchern wie auch anderen Veranstaltern und natürlich den Schaustellern.

Info: "Wein & Genuss" findet noch bis Samstag, 4. September, statt und ist täglich, außer sonntags, von 11 bis 22 Uhr sowie freitags und samstags bis 23 Uhr geöffnet.