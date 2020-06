Von Wolf H. Goldschmitt

Mannheim. Aufgrund der Corona-Pandemie sind in Deutschland bis Ende August alle Großveranstaltungen verboten. Messen und Konzerte mit über 500 Besuchern bleiben demnach abgesagt. Die Mannheimer Kongressgesellschaft m:con mit ihrem Traditionshaus Rosengarten ist von der Krise voll erwischt worden – und hat aus der Not eine Tugend gemacht. Bastian Fiedler schaut sich um und lächelt. "Heute bin ich zum ersten Mal seit über drei Monaten wieder in diesem Besprechungszimmer. Und es fühlt sich gut an", sagt der Geschäftsführer von m:con.

Bastian Fiedler. Foto: zg

Aber so ganz zufrieden ist der Manager mit der aktuellen Lage natürlich nicht. Auch wenn seine Presseabteilung eine Mitteilung unter dem Motto "We are back" veröffentlicht hat. Der Weg zur Rückkehr zur Normalität wird kein leichter sein. Denn im Rosengarten, der guten Stube der Stadt, bleiben die Bühnenvorhänge weiterhin geschlossen.

"Großkongresse sind ohnehin undenkbar. Aber selbst für kleinere Events mit mehr als 500 Teilnehmern steht die Ampel noch bis September auf Rot", erklärt der 40-Jährige. Auf dieser Basis seien Tagungen, Hauptversammlungen und Kulturveranstaltungen für alle Seiten unrentabel. "Wenn wir aber mehr als 1000 Leute unterbringen könnten, dann wäre die Sache schon interessanter", sagt er und blickt vorsichtig optimistisch nach vorne.

Der Grundstein für den Neustart mit Publikum ist bereits gelegt. Denn das Hygienekonzept der m:con für verschiedene Veranstaltungsformate mit Abstandsregeln hat die behördlichen Hürden genommen. Und die m:con hat noch mehr getan: Im Mozart- und im Musensaal des Rosengartens wird die Raumluft nun ständig nach oben abgesaugt und durch hundert Prozent Frischluft ersetzt.

Für Veranstaltungen im Herbst gibt es zwar Anfragen von medizinischen Fachgesellschaften, ihre Kongresse nun rein digital auszurichten. Aber für Fiedler, der sein Amt als Nachfolger von Johann W. Wagner erst im Januar antrat, ist auch klar: "Es fehlt trotz aller Technik die physische Nähe und das Live-Erlebnis einer Veranstaltung." Auch wenn der Schub, beim Thema Digitalisierung überfällig gewesen sei: Die persönlichen zwischenmenschlichen Kontakte könne man so auf Dauer nicht ersetzen. Vor allem in Sachen Netzwerken machten sich die Grenzen des Digitalen bemerkbar, so Fiedler.

Bemerkbar machen sich für den Rosengarten zwangsläufig auch die fehlenden Einnahmen. Nach dem wohl "erfolgreichsten Bilanzjahr" der m:con schmerzt der Rückschlag wegen der Pandemie umso mehr. Mehr als 60 Veranstaltungen sind von März bis Juni ins Wasser gefallen – und natürlich brachen damit auch die Umsätze weg. Bislang rechnet Fiedler mit einem Minus von rund zehn Millionen Euro. Falls die Misere anhält, wachsen die roten Zahlen weiter. Kündigungen für die 130 Mitarbeiter, die zurzeit in Kurzarbeit sind, soll es aber nicht geben. Allerdings werden Stellen, die frei geworden sind, vorerst nicht neu besetzt.

Die Stadt Mannheim will das Traditionshaus indes nicht im Regen stehen lassen. "Auf diesem Terrain müssen wir uns keine Sorgen machen. Kommunale Unterstützung ist garantiert", berichtet der Geschäftsführer. Auch die Zusage des Aufsichtsrats unter Bürgermeister Michael Grötsch, dass der geplante Erweiterungsbau fristgemäß ausgeschrieben wird, gebe Planungssicherheit.

Und welche positiven Schlüsse zieht Bastian Fiedler aus seinen Anfangstagen als Geschäftsführer der m:con, die unter einem so schlechten Stern standen? Zum einen spricht er die große Solidarität unter den Veranstaltern in der Region an. "Wie wir jetzt zusammenhalten, um die Krise zu meistern, ist vorbildlich", betont Fiedler. Zum anderen denkt er ganz pragmatisch: Solange keine Besucher in das Haus dürfen, werden eben die Baumaschinen angeworfen. "Wir haben die stille Zeit optimal genutzt, um die in der Sommerpause oder noch später vorgesehene Brandschutzsanierung voranzubringen", erzählt der Geschäftsführer, der einst als Praktikant beim Rosengarten anfing.

Ob sich sein Traum, im kommenden Jahr wieder einen Ärztekongress mit mindestens 3500 Teilnehmern auszurichten, umsetzen lässt, bleibt offen. "Die Politik vergisst, dass fast alle Events eine sehr lange Vorlaufzeit benötigen und nicht von jetzt auf nachher den Schalter umlegen können", gibt Bastian Fiedler zu bedenken.