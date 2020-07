Von Volker Endres

Mannheim. "Wir haben noch einige heftige Jahre vor uns", prophezeit Michael Blume, während er auf dem Mannheimer Marktplatz steht. Der Antisemitismus-Beauftragte des Landes Baden-Württemberg verweist dabei auf die Entwicklung der sogenannten "Sozialen Medien" im Internet: "Hier bildet sich der Hass, der dann auf die Straße schwappt." Auf Einladung der SPD beleuchtet er an diesem Tag die Hintergründe von Verschwörungsmythen mit antisemitischen Bezügen.

"Unterstützen Sie lokale Medien", ruft der bundesweit erste gewählte Antisemitismusbeauftragte den knapp 100 Zuhörern auf dem Marktplatz zu. Vielfalt und Meinungsvielfalt seien die stärksten Waffen im Kampf gegen Antisemitismus und Verschwörungsmythen. Es sei dringend geboten, sich zur Wehr zu setzen. "Allein im Vorjahr ist die Anzahl antisemitischer Straftaten um 40 Prozent angestiegen", berichtet Blume. Jeder freie Bürger sei deshalb ständig gefordert, eine Grenze zu ziehen.Heute mehr denn je.

"Immer, wenn es neue Medien gab, haben sich auch Verschwörungstheorien verbreitet", erklärt Blume, der seit 2018 im Amt ist, und verweist dabei auf den Buchdruck. Durch ihn hätten zwar einerseits mehr Menschen Zugang zu Bildung gehabt. Andererseits verbreitete sich damit aber auch der 1468 in Speyer veröffentlichte "Hexenhammer", auch genannt Malleus maleficarum.

Der Kriminalkodex diente damals als Legitimation für die Hexenverbrennung. Der Verfasser behauptete damals, dass Hexen aufgrund einer Salbe, die sie aus Extremitäten von Kindern herstellten, fliegen könnten. "Ein Unsinn, wie ihn Xavier Naidoo verbreitet. Der beruft sich heute auf Dinge aus dem 16. Jahrhundert", sagt Blume.

Dies gelte aber auch für die Verbreitung von Funk und Fernsehen, die von den Nazis zu Propagandazwecken entfremdet wurden – und heute setze sich der Trend mit dem Internet fort. Denn während ein Verschwörungstheoretiker früher im Familien- oder Vereinskreis schnell isoliert gewesen sei, finde er heute in den sozialen Medien in Windeseile tausende Gleichgesinnte, meint Blume.

So gerieten Verschwörungstheoretiker immer weiter in eine Spirale der gegenseitigen Bestätigung. "Die Leute bewegen sich in ihrer eigenen Blase und klinken sich aus der allgemeinen Öffentlichkeit aus", lautet die Beobachtung des Fachmanns. Was sie dabei vergessen: "Beleidigungen und Bedrohungen sind auch im Internet keine Meinungsäußerung, sondern eine Straftat."

Unterstützung findet Blume bei den Landtagsabgeordneten Boris Weirauch und Stefan Fulst-Blei (beide SPD). Sie haben den Staatssekretär zur Diskussion nach Mannheim eingeladen. Ihrer Meinung nach gehören Verschwörungsmythen und Antisemitismus zusammen. So würden derzeit Juden nicht nur als Verbreiter der Corona-Pandemie, sondern auch als das Virus selbst dargestellt. Bilder, die auf erschreckende Art und Weise an die Anfänge des Nationalsozialismus in den 1930er-Jahren erinnern.

Michael Blume wundert das nicht. "Der Antisemitismus war nie weg. Er hat immer unter der Oberfläche geschwelt", sagt er. Immerhin wertet er die Veranstaltung auf dem Marktplatz als gutes Zeichen: "Die Demokraten wachen dieses Mal rechtzeitig auf." Gemeinsam werde man sich denjenigen entgegen stellen, die Verschwörungsmythen über das Internet verbreiten. "Der Großteil der Gesellschaft spürt, dass so etwas nicht in Ordnung ist", sagt Blume.