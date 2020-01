Von Voker Endres

Mannheim. Die Vesperkirche hat seit einer Woche ihre Pforten geöffnet. Ungefähr 500 Bedürftige, erhalten in der Konkordienkirche in R 2 nicht nur ein Mittagessen. Sie werden wieder zu einem Teil der Gesellschaft, von der sie ansonsten oft an den Rand gedrängt werden. "Hier leuchtet Gottes eingefleischte Menschlichkeit", erklärte Dekan Ralph Hartmann. Und die wurde in der Zwischenzeit sogar verfilmt.

"Wir sammeln Geschichten. Haben Sie eine Geschichte für uns?" – so waren der Mannheimer Filmemacher Stefan Hillebrand und sein Team im vergangenen Jahr an zwölf Tagen auf die Besucher im Kirchenschiff der Konkordienkirche zugegangen. Was sie dabei erfuhren ist zugleich tieftraurig, macht wütend, aber gibt auch Hoffnung. "Solange der Frosch dem Storch quer im Schnabel sitzt, hat er noch nicht verloren", formulierte das Klaus, der haarscharf an der Obdachlosigkeit vorbeigeschrammt ist und dank des umfassenden Hilfsangebote der Vesperkirche wieder Halt gefunden hat. Seine Beschreibung gab dem 90-minütigen Dokumentation den Titel. Der Film feiert am Freitag in der Konkordienkirche vor zahlreichen Protagonisten, aber auch Helfern und Organisatoren Vorpremiere.

"Die Vesperkirche ist eine der besten Ideen, die ich während meiner Zeit als Dekan in Mannheim hatte", bilanziert der ehemalige Landesbischof Ulrich Fischer. Was daraus wurde, mache ihn betroffen, auf auch stolz. "Wir haben einmal mit 100 Essen angefangen. Mittlerweile sind wir bei 500." Aus der Vesperkirche wurde längst mehr als eine "Armenspeisung". Es entstand ein Netzwerk aus Ehrenamtlichen, Medizinern, Sozialarbeitern und natürlich den beiden Pfarrerinnen Anne Ressel und Ilka Sobottke, die im Film beinahe überall gleichzeitig sind, hier ein tröstendes Wort spenden, dort bei der Essensausgabe mit anpacken, oder eine Familie aus Rumänien kurzerhand in die Kleiderkammer der Diakonie schleifen, wo Kinder und Mutter winterliche, warme Kleidung erhalten.

Die Gäste der Vesperkirche bekommen nicht nur eine Mahlzeit: Das Netzwerk bietet viele Beratungsangebote, aber auch einen Besuch beim Friseur. Fotos: Kästel

"Man kann Gott nur für solche Menschen danken", so Hartmann. Im Film werden die vielen Geschichten in und um die Vesperkirche sichtbar. Die des Berliner Punks, der sich ohne Geld und zu Fuß auf den Weg nach Rom begeben hat. Die des Manns, der davon träumt, seine Tochter wiederzusehen und dafür den Drogen entsagt hat. "Nur vom Tabak bin ich noch nicht losgekommen", sagt er dazu mit einem versonnenen Lächeln. Auch eine Künstlerin ist unter den Gästen. "Ich habe kein Geld, aber mein Herz ist voll", sagt die Sängerin, die im Chor des Nationaltheaters mitsingt.

Das sehen auch die beiden Punks so, die mit einem Wohnsitzlosen eine "Zeltgemeinschaft" bilden: "Man muss zwei Jahre in Mannheim gemeldet sein, damit man ein Anrecht auf eine Sozialwohnung erhält. Deshalb habe ich mir ein Vier-Mann-Zelt gekauft und bin hergekommen", erklärt er. Besonders schön ist zu sehen, wie die Männer und Frauen beim Friseur aufblühen, der zum Hilfsnetzwerk der Vesperkirche gehört. Diese und viele weitere Geschichten sammelten Hillebrand und sein Team . "Ich habe sehr viele Lieblingsstellen in dem Film", erzählte der Mannheimer Filmemacher. "Aber es gab noch mehr Tränen für Szenen, die es leider nicht in den Film geschafft haben."

Dafür sind zwei ältere Damen zu sehen, denen man die finanzielle Armut nicht ansieht, für die aber selbst der Euro für das Mittagessen mühsam erspart ist: "Damit ich nicht nur allein in meiner Wohnung sitze." Denn, und das ist der Skandal: "Unser Sozialstaat sieht vor, dass alle, die hier leben, wohnen und essen können, und auch, dass sie teilhaben an Bildung und an Kultur", wettert Pfarrerin Ilka Sobottke zu Beginn des Films in einer Predigt. "Es wäre gerade so rechtschaffen, wenn der Staat sich bemühte, seine Gesetze umzusetzen, damit jeder das bekommt, was ihm zusteht."

Info: Der Film "Frosch im Schnabel" wird am 7. (18 Uhr) und 8. (14 Uhr), sowie am 15. (17 Uhr) und 16. Februar (14 Uhr) im Atlantis-Kino aufgeführt.