Von Volker Endres

Mannheim. "Keine Vesperkirche war keine Alternative", stellte Dekan Ralph Hartmann klar. Am Sonntag endete die 24. Auflage der Essensausgabe in der Citykirche Konkordien. Über 8000 warme Essen wurden damit in 21 Tagen ausgegeben. "Die Dankbarkeit unserer Gäste schien noch größer als in den Jahren zuvor", beobachtete Pfarrerin Anne Ressel.

Viele lieb gewonnene und auch wichtige Traditionen sind in dieser Saison den aktuellen Bestimmungen zum Opfer gefallen. Weder gab es eine Predigtreihe, in der mit politischem Druck auf das Thema Armut aufmerksam gemacht wurde, noch gab es gemeinsamen Andachten für die Besucher. Auch die Benefizkonzerte, in denen Mannheimer Künstler Geld für die Vesperkirche sammeln, waren nicht möglich. Und trotzdem waren die Verantwortlichen nach 21 Veranstaltungstagen stolz.

Mit einem strengen Hygieneprogramm trotzte die Vesperkirche der Corona-Pandemie. Statt der Hälfte war das gesamte Kirchenschiff von den Kirchenbänken befreit. Essgelegenheiten für maximal zwei Personen ersetzten die langen Tafeln, und statt Essen zwischen 11 und 14 Uhr wurden die Gäste in drei Zeitfenstern an die frisch desinfizierten Tische geführt. Immerhin bis zu 500 Essen konnten so täglich ausgegeben werden – in den Vorjahren waren es an manchen Tagen über 700 Essen. "Zwei Drittel davon waren Essen zum Mitnehmen, ein Drittel der Gäste, vor allem Wohnsitzlose oder sehr Bedürftige, haben in der Kirche gegessen", erklärte Frauke Kühnl, die Pressesprecherin der Diakonie.

Am Ende atmeten vor allem die Verantwortlichen auf: "Es war eine ganz besondere Vesperkirche und wir sind sehr erleichtert, dankbar und auch stolz, dass uns die Durchführung gelungen ist", betonte Hartmann. An der Unterstützung habe es immerhin nicht gefehlt. Im Gegenteil. Zwar stehe der endgültige Kassensturz noch aus, "aber mein Eindruck ist, dass wir sogar noch mehr Spenden erhalten haben als in den Vorjahren", erklärte der Dekan.

Ehrenamtliche und auch die Gäste hatten ebenfalls ihren Teil beigetragen, das genehmigte Konzept umgesetzt. "Vorsicht stand über allem", betonte Ralph Hartmann. So sei es gelungen für die Menschen da zu sein, die es aktuell besonders schwer haben. "Die Vesperkirche war ein Zeichen, dass man an die Menschen denkt, an die während der Pandemie nicht gedacht wurde."

"Gerade an den Regentagen hat sich gezeigt, wie wichtig die Vesperkirche als Anlaufstelle ist", erklärte Anne Ressel als Verantwortliche in der Vesperkirche. "Alle anderen Angebote sind schließlich reduziert." Sie dankte besonders den Ehrenamtlichen im Kirchenschiff, die wieder zum Gesicht der Einrichtung geworden sind.

So konnten sich die Helferinnen und Helfer in diesem Jahr wesentlich intensiver um die einzelnen Gäste kümmern. "Von diesem Feingefühl war ich tief beeindruckt", erklärte die Pfarrerin. Und auch Michael Graf, der Direktor der Mannheimer Diakonie, gewann der Situation positive Seiten ab: "Wir hatten weniger Sozialberatungen als in den Vorjahren. Aber dafür waren die Beratungen intensiver." Arbeitslosigkeit, Wohnungsnot oder auch Eingliederungshilfe – in allen Bereichen fanden die Gäste der Vesperkirche ein offenes Ohr.