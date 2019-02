Universität im Schloss in Mannheim. Archiv-Foto: Alfred Gerold​

Mannheim. (RNZ) Das Vorlesungsprogramm der Universität Mannheim für Gasthörer und Seniorenstudierende im Frühjahrssemester ist erschienen. Es wird ein vielfältiges Programm mit rund 300 Lehrveranstaltungen aus allen Fachbereichen der Universität angeboten: Ob Mittelaltergeschichte, Wahlforschung oder aktuelle Themen der Wirtschaftspolitik, Liebeslyrik, Theater der Gegenwart oder Kunstgeschichte - das Angebot reicht von Vorlesungen über Seminare bis hin zu Vorträgen und Führungen. Vorlesungsbeginn ist am 11. Februar, Anmeldungen sind ab sofort möglich.

Das Programmheft ist erhältlich bei der Buchhandlung Bender in Mannheim in O 4, 2, und im Büro für das Gasthörer- und Seniorenstudium in L 1,1 (Raum 159). Zudem ist es online einsehbar unter www.uni-mannheim.de/gasthoerer.