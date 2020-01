Von Olivia Kaiser

Mannheim. "Es ist ein Geheimnis, was im Schlaf passiert", sagt Prof. Joachim Maurer. "Es bleibt uns verborgen, weil wir ja schlafen." Diese Geheimnisse lüftet der Leiter des schlafmedizinischen Zentrums der Universitäts-HNO-Klinik seit mehr als 25 Jahren. Als Assistenzarzt kam er 1994 ans Mannheimer Uniklinikum – kurz nachdem der damalige Ordinarius Karl Hörmann entschieden hatte, ein Schlaflabor einzurichten. Obwohl der Begriff ein wenig übertrieben war, wie Maurer schmunzelnd erklärt: "Es handelte sich um ein Bett in einer Rumpelkammer ohne Licht."

Joachim Maurer bekam damals den Auftrag, sich um das Schlaflabor und dessen Akkreditierung von Seiten der Deutschen Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin zu kümmern. Dafür müssen bestimmte Anforderungen, was die Qualifikation des Personals und die Ausstattung betrifft, erfüllt werden. Die Akkreditierung bekam das Uniklinikum vor 25 Jahren. Heute hat das Schlaflabor 20 Betten und gehört damit zu den größten in Deutschland.

In einem der Zimmer zeigt Maurer die Sensoren, die jeder Patient über Nacht tragen muss.

Die ersten Erfahrungen in Sachen Schlafmedizin sammelte Joachim Maurer als Famulant an der Uniklinik in Paris. Seitdem hat die Disziplin für ihn nichts an Faszination verloren. "Es ist eine spannende interdisziplinäre Fachrichtung", sagt der 55-Jährige, der in Mainz studiert hat. Denn für Schlafstörungen gibt es viele Ursachen: Zu große Mandeln, eine verstopfte Nase, eine Kieferfehlstellung, Übergewicht oder erschlaffte Rachenmuskeln können zu Atmungsstörungen führen. "Ab 40 Atempausen pro Stunde spricht man von Schlafapnoe", erklärt Joachim Maurer.

Doch auch neurologische Probleme, wie das Beinzappeln, Lungen-, oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen können zu Schlafstörungen führen. "Manchmal ist es auch eine Kombination aus mehreren Ursachen", weiß Maurer. Bei wem Schlafstörungen oder gar Schlaflosigkeit auf psychische Gründe zurückzuführen sind, verweist er an das Schlaflabor des Zentralinstituts für Seelische Gesundheit (ZI) oder Psychotherapeuten, die Schlaftrainings anbieten.

Die Patienten verbringen meist eine Nacht in der Uniklinik. Ein Labor im eigentlichen Sinn gibt es nicht, da jeder sein eigenes Zimmer bekommt. 14 Zimmer befinden sich im Patientenhaus. Sie sehen aus wie ein kleines Hotelzimmer. Nur die Kamera an der Decke, der Monitor an der Wand neben dem Bett und die ganzen Kabel erinnern daran, dass man sich im Krankenhaus befindet. "Meist kommen die Patienten nachmittags und werden dann abends mit den Sensoren ausgestattet", erklärt Maurer. "Den Zeitpunkt der Nachtruhe können sie selbst bestimmen, müssen sich aber auf Station melden, damit dort die Messungen gestartet werden können", erklärt Joachim Maurer, der mit seiner Familie in Altrip lebt.

Schlafapnoe (Atemstillstand im Schlaf) ist eine häufige Diagnose bei Schlafstörungen. Etwa drei Prozent der erwachsenen Bevölkerung leiden darunter. Die Atemwege der Betroffenen sind so verengt, dass die Atmung nicht nur deutlich erschwert ist, sondern sogar vollständig aussetzt. Oft gehen die Atemaussetzer mit lauten Schnarchen einher, Betroffene fühlen sich am Tag oft schlapp. Eine Therapiemöglichkeit ist eine Schlafmaske über der Nase, die mit einem Schlauch an einen Kompressor angeschlossen wird. So wird Luft in geringem Druck in die Nase gepresst. Auch eine Spange, die den Kiefer vorschiebt und so den Rachen strafft, oder Seitenlage können helfen. Die Gefahr im Schlaf zu ersticken, besteht zwar nicht, allerdings besteht bei Menschen mit einer unbehandelten Schlafapnoe ein erhöhten Risiko für Herzinfarkte und Schlaganfälle.

Direkt auf der Station befinden sich noch sechs weitere Zimmer. Dort werden Patienten untergebracht, die stark übergewichtig sind oder Sauerstoff benötigen. Aber auch Kinder verbringen dort die Nacht. Im Stationsraum befinden sich mehrere Monitore. Sie übertragen die Bilder der Kameras sowie sämtliche Messwerte wie Vitalfunktion und Hirnströme. So kann man genau sehen, in welcher Schlafphase sich der Patient befindet, wie sich Herzschlag und Atmung verhalten, aber auch ob der Patient unruhig schläft. Morgens werden die Patienten geweckt – es sei denn, es geht auch darum zu sehen, wie lange ein Patient schläft. Dann findet die Besprechung statt. "Die Patienten gehen und wissen sofort, wie die nächsten Therapieschritte aussehen."

Je nach Ursache gibt es verschiedene Behandlungsmöglichkeiten. Manchmal kann schon die Änderung der Schlafposition von der Rücken- in die Seitenlage oder eine Kieferspange helfen. Manchmal ist aber auch eine Operation nötig, beispielsweise wenn die Mandeln entfernt werden müssen oder ein Zungenschrittmacher eingesetzt wird. "Früher galt die Mandel-OP als Allheilmittel", erklärt der HNO-Fachmann. "Heute weiß man, dass das viel zu kurz greift." Überhaupt habe man vor 30 Jahren die Disziplin eher belächelt. Wie der Körper im Schlaf funktioniert, war für viele Mediziner nicht von Interesse. Dabei könne man gerade im Schlaf neue Erkenntnisse gewinnen, betont der Experte. Manche Herz- oder Lungenerkrankungen lassen sich oft zuerst im Schlaf erkenen. "Im Schlaf- ist alles anders als im Wachzustand. Ob und wie wir schlafen, hat einen immensen Einfluss auf unser Leben."

Info: Zur Feier der 25-jährigen Akkreditierung findet am Samstag, 18. November, im Schloss der Dialog Schlafmedizin statt, zu dem circa 100 Teilnehmer erwartet werden.