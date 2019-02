Von Jan Millenet

Mannheim. Wissenschaftlerinnen bewerben sich seltener für wissenschaftliche Preise als ihre männlichen Kollegen. Außerdem machen sie sich in der Öffentlichkeit meist weniger sichtbar. Und es gibt weniger Professorinnen als Professoren. "Vielleicht ist es eine Art Rollenverhalten, das auf alten Mustern basiert. Wir wissen es nicht genau", nennt Meike Bonefeld einen möglichen Grund dafür. Mit Anne-Sophie Waag hat sie das Netzwerk WUMAN gegründet. Die beiden Wissenschaftlerinnen der Uni Mannheim wollen neue Wege aufzeigen, sensibilisieren, vernetzen und ihre Kolleginnen darin stärken, sich selbst zu fragen: Was will ich wirklich, und was will ich nicht? Fernab jeglicher Rollenerwartungen.

Zusammenschluss der Wissenschaftlerinnen der Universität Mannheim und anderer Forschungsinstitute - das bedeutet WUMAN ausgeschrieben. Ausschlaggebend für die Gründung war unter anderem ein zufälliges Treffen von Meike Bonefeld mit einer Mitarbeiterin der Firma Roche. Sie erzählte ihr, dass Frauen mit und ohne Kinder, die Karriere gemacht haben, dort gelegentlich Vorträge halten. "Meine Mutter hat in Sachen Vereinbarkeit von Familie und Beruf in den 1990er-Jahren dasselbe gemacht", sagt Meike Bonefeld. Sie selbst ist Soziologin und Mitarbeiterin der Arbeitsgruppe Unterrichtsqualität in heterogenen Kontexten. "Ich fragte mich, ob man so etwas nicht an der Uni Mannheim etablieren kann", erzählt sie weiter. Sie unterhielt sich darüber mit Anne-Sophie Waag, die als Psychologin am Lehrstuhl für Bildungspsychologie arbeitet. Die Frauen entschlossen sich , das zu ändern.

Ein von Wissenschaftlerinnen gegründetes Netzwerk gab es bis zu diesem Zeitpunkt an der Mannheimer Universität tatsächlich noch nicht. Was es hingegen gibt, fügt Anne-Sophie Waag hinzu, seien diverse Karriereförderprogramme für Frauen, auf die man sich bewerben muss. "Doch der Anspruch und damit die Schwelle, um in solch einem Programm aufgenommen zu werden, ist sehr hoch. Das schreckt viele ab." Oder eine mögliche Bewerbung wirft neue Fragen auf: Möchte ich überhaupt in der Wissenschaft bleiben? Bin ich dafür geeignet, in ein Programm einzutreten, in dem es darauf ankommt, eine Professur zu erlangen?

WUMAN hingegen soll niederschwellig sein. "Bei uns kann jede aufgenommen werden. Ohne Bewerbung", so Waag. Es soll einfach nur ein Ort für Wissenschaftlerinnen sein, an dem sie zusammenkommen und Dinge besprechen können, die ihnen auf dem Herzen liegen. Männer werden allerdings nicht ausgeschlossen. "Bestenfalls treten dem Netzwerk auch Frauen bei, die ein Förderprogramm durchlaufen haben und andere dazu ermutigen, sich ebenfalls dafür zu bewerben. Denn oftmals ist es so, dass diese Programme nicht maßlos überlaufen sind. Ganz im Gegenteil", erklärt Bonefeld.

In diesen Förderprogrammen lernen Frauen unter anderem, in der Wissenschaft zu kommunizieren oder zu netzwerken. Es werden Fragen bezüglich Elternzeit erörtert, Bewerbungstrainings gemacht oder erklärt, auf was man bei einer Berufungskommission achten muss. Müssen Frauen somit mehr investieren, um in der Wissenschaft Karriere zu machen? Das sei ein zweischneidiges Schwert, so Waag. Zum einen gebe es systemisch bedingte Hürden, die Frauen eher haben als Männer. Stichwort "Familiengründung". Frauen seien dann meist diejenigen, die häufiger ausfallen. Dazu kommen unter Umständen Kinderbetreuungsprobleme. "Studien zeigen aber auch, dass Frauen oft zusätzlich noch soziale Aufgaben übernehmen, die aber strategisch nicht wichtig sind, sondern gar belastend für ihren Karriereweg sein können", fügt Meike Bonefeld hinzu. Ein Erfahrungsaustausch in einem Netzwerk wie WUMAN kann helfen, sind die beiden überzeugt. Doch auch Frauen, die sich gegen eine wissenschaftliche Karriere entscheiden haben und in die Wirtschaft wollen, sind willkommen. Die gut besuchte Eröffnungsveranstaltung Ende letzten Jahres hat gezeigt: Das Netzwerk stößt auf Interesse.

Info: Das nächste WUMAN-Treffen findet am 14. März statt. Alle weiteren Informationen gibt es im Internet unter www.wuman.de