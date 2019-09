Mannheim. (pol/mare) Ein 23-jähriger Fußgänger aus Mannheim hat am Samstagabend einen Verkehrsunfall verursacht. Das berichtet die Polizei.

Er überquerte demnach kurz nach 21 Uhr unachtsam die Lange Rötterstraße in der Neckarstadt. Die Lichtverhältnisse waren schlecht und der Fußgänger komplett dunkel gekleidet, als er die Fahrbahn betrat und den Rollerfahrer nicht bemerkte. Der 19-jährige Rollerfahrer versuchte noch zu bremsen, fiel aber von seinem Fahrzeug und der Roller rutsche weiter in ein entgegenkommendes Auto. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Der Fußgänger blieb unverletzt. Nur der gestürzte Rollerfahrer zog sich leichte Schürfwunden zu. Zudem droht ihm eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und eines Verstoßes Pflichtversicherungsgesetz, da er weder einen Führerschein besitzt und der geliehene Roller nicht versichert ist.