Mannheim. (pri) Ein spektakulärer Unfall ereignete sich am Dienstagvormittag gegen 10.15 Uhr in der Waldstraße in der Gartenstadt. Eine 59-jährige Volvo-Fahrerin war auf dem linken Fahrstreifen der Waldstraße in Richtung Käfertal unterwegs. Zeitgleich fuhr ein 40-jähriger Lastwagen-Fahrer auf dem rechten Fahrstreifen in gleiche Richtung.

Als die Fahrspuren in Höhe des Düppelwegs S-förmig wurden, erkannte die 59-Jährige dies laut Polizeibericht zu spät: Sie lenkte nicht rechtzeitig nach links, um der Spur zu folgen, sondern fuhr gerade aus und streifte den Laster. Dabei drehte sich der Volvo um die eigene Achse, kollidierte mit dem Trennzaun in der Mitte der Straße und beschädigte mit dem Heck einen Audi A6, der auf der Gegenfahrbahn verkehrsbedingt gehalten hatte. Das Heck des Volvos schlug dabei in die Frontscheibe des Audis ein.

Bei dem Unfall wurden die 59-jährige Volvo-Fahrerin, der 45-jährige Audi-Fahrer und ein 10-jähriges Kind im Audi leicht verletzt. Sie kamen per Krankenwagen in Krankenhäuser. Es entstand rund 12.000 Euro Sachschaden.

Zeugen des Unfalls melden sich bitte bei der Mannheimer Polizei unter der 0621/174-4045.

Update: Dienstag, 10. September 2019, 15.30 Uhr