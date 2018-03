Mannheim. (pol/van) Zu einem Unfall ist es am Freitag gegen 13.40 Uhr im Stadtteil Seckenheim gekommen, wie die Polizei mitteilt. Nach Angaben der Beamten fuhr ein Auto in der Suebenheimer Allee zwischen dem Kreisverkehr Schwabenstraße Straße und der Landesstraße 597 gegen einen Baum und blieb anschließend auf der Seite liegen. Dabei wurde offenbar die Fahrerin des Fahrzeugs im Pkw eingeklemmt und musste von der verständigten Feuerwehr befreit werden. Nach bisherigem Stand wurde sie mit leichten Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Mit im Auto befand sich nach Angaben der Polizei auch ein Dalmatiner. Da er nach dem Unfall offenbar gehumpelt hat, wurde er in eine Tierklinik gebracht. Zur Unfallursache können zum jetzigen Zeitpunkt keine Angaben gemacht werden, die Unfallaufnahme läuft derzeit noch. Die Suebenheimer Allee ist zwischen dem Kreisverkehr Schwabenstraße und der L 597 derzeit voll gesperrt.