Mannheim. (pol/mare) Gleich zwei Unfälle mit Straßenbahnen haben sich am Mittwochabend in Mannheim ereignet. Bei einem Fall wurde eine Frau verletzt, wie die Polizei mitteilt.

> Kurz nach 19 Uhr wollte die Frau am Willy-Brandt-Platz an der Haltestelle "Hauptbahnhof" vermutlich in die Linie 4A Ein- oder Aussteigen, als die Bahn gerade losfuhr. Die Hand der Frau wurde in der Tür der Tram eingeklemmt, sodass sie einige Meter mitgeschleift wurde und auf dem Bahnsteig zu Fall kam.

Der Straßenbahnfahrer bekam von dem Vorfall zunächst nichts mit, wurde dann aber von Passanten darauf aufmerksam gemacht, woraufhin er die Bahn sofort abbremste. Die Frau zog sich bei dem Sturz Prellungen im Gesicht zu und wurde vor Ort von Rettungssanitätern erstversorgt. Sie kam anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen hat das Polizeirevier Mannheim-Oststadt aufgenommen.

> Gegen 18.20 Uhr war ein 25-jähriger Mercedes-Fahrer zuvor in der Kurpfalzstraße in Höhe der Haltestelle "Schloss" mit einer Straßenbahn kollidiert. Er verursachte dabei einen Sachschaden in Höhe von über 7000 Euro.

Der Autofahrer fuhr auf der Straße zwischen den Quadraten A1/B1 und kollidierte beim Einfahren in den Kreuzungsbereich mit der von rechts kommenden Straßenbahn. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Zusammenstoß beschädigt. Verletzungen zog sich niemand zu.

Der Straßenbahnverkehr war bis kurz nach 19 Uhr in beide Richtungen eingeschränkt.