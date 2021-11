Von Marco Partner

Mannheim. Auf einem Benz-Mobil virtuell durch die Planken des beginnenden 20. Jahrhunderts fahren, die Kurfürsten Karl Theodor und Johann Wilhelm beim erheiternden Zwiegespräch beobachten, aber auch etwas über die Schattenseiten der prunkvollen Barockzeit erfahren. Die stadtgeschichtliche Ausstellung "Typisch Mannheim!" des Marchivums präsentiert sich lebendig, bunt und vor allem multimedial. Informativ, aber sehr unterhaltsam wird die Stadthistorie im Erdgeschoss mit allen Tricks der digitalen Technik nacherzählt. Ab Freitag können Besucher den Wandel der Quadratestadt vom Dorf zur Industriemetropole ganz individuell nachspüren und mit allen Sinnen erfassen.

Chronologisch geordnet nach den Jahrhunderten sind die verschiedenen Räume und Stationen unterteilt. Die Schau aber beginnt spektakulär mit einem großen Stadtmodell mit dreidimensionalen Effekten. Aufbau und Zerstörung, Wachstum und Wiederaufbau: Über 400 Jahre Geschichte werden in dem interaktiven Vorspann binnen vier Minuten veranschaulicht. Vom Festungswall zum quadratischen Muster, vom Bau der ersten Brücken und der Entstehung des Bahnhofs bis hin zum Bombardement im Zweiten Weltkrieg werden prägende Ereignisse auf die plastische Topografie projiziert. Im Hintergrund sieht man bewegte, historische Bilder: Schiffe fahren auf dem Rhein oder schaukeln in den Wellen, sodass einem gleich zu Beginn ein Gefühl von Lebendigkeit vermittelt wird.

Dem Automobil ist ein ganzer Raum gewidmet

Das ist auch das Anliegen des multimedialen Streifzugs, welcher ein Budget von 1,5 Millionen Euro beansprucht und das Archiv vier Jahre intensive Vorbereitung gekostet hat. "Die Besucher sollen selbst aktiv werden und durch die Vergangenheit streifen", sagt Marchivum-Leiter Ulrich Nieß über die neue Dauerausstellung, die bei Bedarf auch erweitert und verändert werden kann.

Im Raum des 17. Jahrhunderts wird unter anderem die Pest im Jahre 1666 abgebildet. "Es sind ganz neue Forschungsergebnisse eingeflossen. Das ist der Vorteil an der digitalen Ausstellung: Sie kann immer aktualisiert werden", betont Nieß. Vor allem aber wird Geschichte auf spielerisch-spannende und lockere Art vermittelt. Die meisten Zeitraffer können nicht einfach nur betrachtet, sondern sollen berührt und angeklickt werden, um nach eigenem Wunsch und Interesse immer tiefer in verschiedene Epochen und Ereignisse einzutauchen. Ähnlich wie bei den Tonie-Hörfiguren können in einem Raum Objekte wie eine Violine oder ein Teleskop auf einem Medientisch platziert werden, um sehr persönliche Einblicke in die Zeit der Hofmusik oder des physikalischen Kabinetts zu erfahren.

Auch die dunklen Jahre während der Nazidiktatur, als polnische KZ-Häftlinge in Mannheim Zwangsarbeit leisten mussten, werden nicht ausgespart. Foto: Gerold

Einem Gemälde mit Kurfürst Karl Theodor zum Beispiel soll der Gast bewusst etwas zu nahe kommen. Schon fängt das digitale Abbild an zu sprechen, bewegt den Mund und rollt mit den Augen, wenn er sich mit seinen porträtierten Gegenübern – Johann Wilhelm und Carl Philipp – um die beste Regentschaft in der Residenzstadt zofft. Glorifizieren aber möchte das Archiv das Goldene Zeitalter nicht. Gerade für die Schattenseite der Geschichte nutzt man die Architektur des Marchivum-Bunkers: In einem Notausgang ist es beengt und dunkel, hier erzählt ein elfjähriges Waisenkind von seinem Alltag im Jahr 1777, von der Arbeit in einer Spielkartenfabrik. Auch der Erste Weltkrieg, der für die Bürger Mannheims Lebensmittelknappheit und Hungersnot bedeutete, wirkt in einem schmalen Gang bedrückend.

Der wohl größten Mannheimer Erfindung ist ein eigener Raum gewidmet: Auf einem nachgebauten Benz-Patent-Motorwagen lässt es sich bequem und digital durch die Breite Straße und die Planken im Jahre 1910 tuckern und in Themenfelder wie "Großstadt im Aufbruch" oder die "Welt der Vergnügungsstätten" abbiegen. An einer digitalen Wandtafel geht es um das aufstrebende Bürgertum sowie die Frauen- und Arbeiterbewegung im Industriezeitalter. Auch im Ausstellungsteil, der dem 20. und 21. Jahrhundert gewidmet ist, kann man in eine Flut von Bildern und Informationen eintauchen.

Wer nahe genug an die Gemälde der Kurfürsten herantritt, wird Zeuge eines ironischen Streitgesprächs. Foto: Gerold

Einen Einblick in den Alltag geben: Dieser rote Faden wird auch am Ende sichtbar. Angekommen in der Gegenwart, dürfen die Besucher auf einem roten Teppich buchstäblich verschiedene Stadtteile wie Feudenheim oder den Lindenhof betreten. Schon erfahren sie per Video-Installation und einer Klangdusche etwas über die liebenswerten Besonderheiten einer vielfältigen Stadt, die man nach einer intensiven, interaktiv-historischen Reise durch die Marchivum-Schau ein großes Stück besser kennenlernt.

Der Bogen der erzählenden Räume reicht von der Stadtgründung im Jahr 1607 bis zur Gegenwart. Auf mehr als 500 Quadratmetern Ausstellungsfläche werden bei "Typisch Mannheim" die großen und kleinen Geschichten, die Mannheims Identität bis heute prägen, erlebbar gemacht.

Am Eröffnungswochenende ist der Eintritt vom Freitag bis Sonntag, 5. bis 7. November, frei. Die Ausstellung ist jeweils von 10 bis 18 Uhr im Marchivum (Archivplatz 1) in der Neckarstadt-West geöffnet. Es gelten die Vorschriften der landesweit ausgerufenen Warnstufe. Personen, die nicht genesen oder geimpft sind, müssen einen PCR-Test vorweisen, der nicht älter ist als 48 Stunden.