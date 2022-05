Blumen, Kerzen und Schilder liegen an dem Ort, an dem am Montag (02.05.2022) ein Mann nach einer Polizeikontrolle in Mannheim gestorben ist. Foto: dpa

Von Katharina Schröder

Mannheim/Zagreb.Der Polizeieinsatz am Montag vergangener Woche hat in Mannheim eine Diskussion über Gewalt von Beamten, Rassismus und den Umgang der Ordnungshüter mit psychisch erkrankten Menschen entfacht. Der Tod des 47-Jährigen beschäftigt aber nicht nur die Öffentlichkeit in Deutschland. Auch Journalisten in Kroatien, wo die Wurzeln des Verstorbenen liegen, greifen ihn auf.

"Der Fall hat schon das Interesse der kroatischen Medien erregt", erklärt ein Redakteur der Tageszeitung "Jutarnji list" auf Anfrage. "Aber es war keine Top-Geschichte." Auch das Interesse der Leser sei demnach eher klein, seines Erachtens unterdurchschnittlich gewesen, erklärt der Journalist mit Verweis auf die Klickzahlen der Website von "Jutarnji list". Diese Einschätzung deckt sich mit den Ergebnissen einer kleinen Umfrage der RNZ in der Landeshauptstadt Zagreb. Die meisten Befragten hatten bis zur Anfrage nichts von dem tödlichen Polizeieinsatz in Mannheim gehört.

Anders als in der Quadratestadt, sei in Kroatien auch keine Diskussion über Gewalt von Beamten durch den Vorfall ausgelöst worden, erklärt der "Jutarnji list"-Redakteur weiter. Es habe keine besonderen Reaktionen gegeben. Neben dem Artikel in der Tageszeitung erschienen auch in anderen kroatischen Medien Beiträge, unter anderem im Boulevardblatt "Vecernji list". Dort ist die Resonanz ebenfalls nicht übermäßig.

Zwar finden sich rund 15 Kommentare unter dem Text, andere Themen werden aber viel stärker diskutiert. Allerdings fällt auf, dass die Kommentatoren deutliche bis radikale Ansichten über den Fall haben. "Was für eine Schande für die deutsche Polizei", ist bei den Lesermeinungen unter anderem zu lesen. Auch der Vorwurf des Mordes wird erhoben, bis hin zu Vergleichen mit Adolf Hitler.

Ein Portal mit Sitz in Frankfurt für in Deutschland lebende Kroaten hat den tödlichen Einsatz ebenfalls aufgegriffen. Darauf stützen sich wiederum einige Berichte der Medien in Kroatien. Der Beitrag zitiert einen "nahen Verwandten" des Toten, der erklärt, dass die Familie geschockt sei und Aufklärung fordere.