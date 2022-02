Von Olivia Kaiser

Mannheim. Seit 70 Jahren sitzt Queen Elizabeth II. auf dem Thron. Die Mehrzahl ihrer Untertanen auf der ganzen Welt hat nur sie als Monarchin, als Staatsoberhaupt erlebt. So geht es auch Ian Bailey und Philip Griffiths. Beide sind Lektoren am Anglistischen Seminar der Universität Mannheim und geben Kurse in landeskundlichen Themen wie Politik, Geschichte oder Kultur. Thema ist dabei natürlich auch nicht selten die Monarchie in Großbritannien.

Ein glühender Verehrer der Königsfamilie, also ein Royalist, ist Ian Bailey nicht, doch der Lebensleistung der Queen zollt er Respekt: "Mit 95 Jahren ist die Königin immer noch aktiv, nimmt Termine wahr", erklärt Ian Bailey. "Das erkenne ich an." Der 62-Jährige stammt aus Newcastle und lebt seit über 40 Jahren in Deutschland. Als Schüler hat er die Queen sogar einmal persönlich gesehen: "Das war in den Sechzigerjahren. Sie hat ein Freizeitzentrum eröffnet, und es fand ein Empfang statt. Wir Kinder haben Tänze aufgeführt." Damals besuchte Bailey eine Schule in Blechley in der Grafschaft Buckinghamshire. "Nach dem Besuch wurde die Buckingham Road in Queen’s Way umbenannt, weil sie über die Straße gekommen ist", erzählt er und lacht.

Ein Blick auf die Königin war Philip Griffiths zwar noch nicht vergönnt, doch: "Mein Großvater war Bürgermeister von Windsor-Maidenhead und hat deshalb natürlich Mitglieder der königlichen Familie mehrfach getroffen." Was ihm in den Sinn kommt, wenn er an die Queen denkt? "Kontinuität", sagt der 45-Jährige, der in der Nähe von Oxford aufwuchs und zum Studium nach Deutschland kam.

Ian Bailey. Foto: Thoma

Auf das Platin-Thronjubiläum wirft er als Kulturwissenschaftler einen eher analytischen Blick: "Das kommt jetzt eigentlich genau zur rechten Zeit." Bei allen Problemen, die derzeit im Vereinigten Königreich herrschen – der Fachkräftemangel, die Brexit-Folgen, die Regierungskrise um Premierminister Boris Johnson und die Corona-Pandemie – werde durch die Feierlichkeiten ein Gemeinschaftsgefühl erzeugt. "Die Monarchie ist identitätsstiftend", betont Griffiths. "Das verbindet die Menschen und lenkt von den inneren Problemen ab." Das pompöse höfische Zeremoniell wecke Erinnerungen an die "gute alte Zeit". Daher rührt für ihn auch der Erfolg von Serien wie "The Crown" oder "Downton Abbey".

Und das sei womöglich auch ein Grund, warum es in Deutschland so viele Fans der Royals gibt. Das Amt des Bundespräsidenten habe eben wenig "Glanz und Gloria", oder wie die Briten sagen würden: "Pomp and Circumstance". Immerhin zöge die königliche Familie jedes Jahr Tausende Touristen auf die Insel, so Bailey. "Die Menschen besuchen den Buckingham Palace oder Windsor Castle und kaufen Tassen mit der Queen drauf. Das ist eine große Industrie." Philip Griffiths fährt jedes Jahr mit einer Gruppe Studierender nach London – bis zur Corona-Pandemie jedenfalls. "Die jungen Leute sind durchaus interessiert, die wollen in den Tower und zum Buckingham Palace", berichtet er. "Es ist doch auch schön, in diese Welt einzusteigen. In unserer Familie schauen wir zum Beispiel jedes Jahr die Weihnachtsansprache der Queen im Fernsehen, das hat Tradition."

Philip Griffiths. Foto: Gonnermann

Die lange Tradition der britischen Monarchie hebt auch Ian Bailey hervor. "Das ist über die Jahrhunderte ohne Unterbrechung gewachsen. Anders als in Deutschland." Und eben auf diese Tradition seien die allermeisten Unter-tanen von Elizabeth II. stolz. Es gebe zwar eine Minderheit, die die Monarchie abschaffen wolle, aber weder Bailey noch Griffiths glauben, dass sich für dieses Unterfangen so bald eine Mehrheit finden lässt. Die Beliebtheitswerte von Königin Elizabeth II., aber auch des Thronfolgers Charles seien sehr gut. "Die Monarchie ist in unserer DNA", sagt Philip Griffiths scherzhaft. Man dürfe und solle die Institution durchaus kritisch hinterfragen, aber man dürfe auch mal in Nostalgie schwelgen.

Von allen Königinnen und Königen Englands beziehungsweise Großbritanniens ist Elizabeth II. die am längsten regierende Monarchin. Überhaupt sitzt derzeit niemand länger auf einem Thron als sie. Ian Bailey bringt einen weiteren Rekord ins Spiel: Generell habe es nur einen König überhaupt gegeben, der länger regierte als es Elizabeth II. aktuell tut: der Sonnenkönig Ludwig XIV. von Frankreich. "Er regierte 72 Jahre und 110 Tage. Bei der traditionellen Rivalität zwischen Frankreich und England könnte ich mir vorstellen, dass das ein Rekord ist, den so mancher im Königshaus im Auge hat."