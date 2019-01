Ganz in Weiß: Das israelische Ensemble The Voca People trat zu Silvester im Rosengarten auf. Foto: vaf

Von Wolf H. Goldschmitt

Mannheim. Diese Gruppe hat zweifelsfrei den Finger am Puls des Außergewöhnlichen. The Voca People, acht schneeweiß gekleidete Frauen und Männer vom fiktiven Planeten Voca, sind am Silvesterabend mit ihrem intergalaktischen Raumschiff direkt im Mannheimer Rosengarten gelandet. Und hüllen die Zuschauer dank außerirdischer Fähigkeiten in eine 90-Minuten-Wolke des Staunens.

Was geschieht, wenn man einen höchst unterhaltsamen Musikabend ohne Instrumente arrangiert? Er wäre innovativ und dem Betrachter würden rasch die Worte fehlen. Der sensationelle A-cappella-Gesang der israelischen Künstler, die beigemischte Vokalrhythmik - zu neudeutsch Beatboxen genannt - die pantomimischen Einlagen sowie Sketche und Situationskomik, all dies verschmilzt zu einer stimmlichen Achterbahnfahrt durch die Hits von ABBA, Queen oder Michael Jackson. Liebes-Oden an den Mann, Hymnen an die angehimmelte Frau, Soundtracks zu bekannten Filmen aus Kino und Fernsehen - der Fundus für die Erdlinge ist unerschöpflich. Selbst Mozart und Bach bekommen ihre Nische im Programm. Ein einmaliger Sound entsteht fast nebenbei. Und der lässt den Boden und die Herzen der Menschen vibrieren. Mit dem Wort "faszinierend" würde selbst Spock vom Raumschiff Enterprise die Beatbox-Eskapaden von "Scratcher" betiteln. Der witzige Bursche übernimmt an diesem Abend auch die Funktion des Übersetzers der Voca-Sprache ins Irdische.

Jeder der eingespielten acht Stimmgenies hat sein eigenes Herrschaftsgebiet. Erzeugt werden unvergessliche Songs und Schlaginstrumente zu einhundert Prozent mit der Kraft des Kehlkopfes. Bass, Alt, Mezzosopran, Bariton und Tenor - alles fügt sich perfekt zusammen. Diese energiegeladenen Rhythmen, die spielend ein ganzes Orchester ersetzen, verschmelzen zu einem hinreißend kurzweiligen Konzert, das fast ohne verbale Kommunikation auskommt. Die Botschaft der Vocas ist simpel und kommt an: "Musik ist Leben und Leben ist Musik!"

Keinen der leider viel zu wenigen Zuhörer hält es am Ende auf den Stühlen. Ohne Zugaben machen diese sympathischen Aliens folglich keinen Abflug.