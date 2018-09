Von Harald Berlinghof

Mannheim. Er war kein studierter Ingenieur oder Maschinenbauer. Schon das Abitur hatte Felix Wankel nicht geschafft. Wegen Schwächen, ausgerechnet in Mathematik und Physik. Und so einer erfindet dann einen Motor, der Vorteile gegenüber dem herkömmlichen Kolbenmotor hat.

Doch seine Erfindung setzt sich in der Praxis auf Dauer nicht durch, weil der Kraftstoffverbrauch höher ist als bei üblichen Motoren. In der Ölkrise von 1973 kam daher das vorläufige Aus für den Drehkolbenmotor, nach seinem Erfinder auch Wankelmotor benannt.

Damals brandneu, war der Motor im legendären NSU Ro 80 verbaut. Aber einen Führerschein hatte Felix Wankel nicht, weil er kurzsichtig war. Dafür erfand er ein Ausleger-Ruderboot - als Nichtschwimmer. Zu diesen Eigentümlichkeiten kommt hinzu, dass Wankel alles gesammelt hat, was ihm über den Weg kam. Jeden Fetzen Papier beschriftete er und verwahrte ihn auf. 10.000 Fotos und Negative, ebenfalls beschriftet, hinterließ er.

Sein Sammelwahn grenzte beinahe an Messietum. Und so hinterließ Wankel neben einigen seiner Erfindungen auch 280 laufende Meter Dokumente, Tagebücher, Konstruktionszeichnungen und sonstige Dokumente in winziger, schwer entzifferbarer Schrift. Er war ein begnadeter Autodidakt.

Das gesammelte Werk war zuerst in der Felix-Wankel-Stiftung untergebracht. 1992 wurde es als Dauerleihgabe dem damals noch als "Landesmuseum für Technik und Arbeit" bezeichneten Technoseum in Mannheim überlassen. 500 Objekte, darunter einen NSU Wankel Spider, ein Motorrad Wankel 2000, Boote und Motormodelle sowie den "Silberlöwen" - den privaten Ro 80 des Erfinders, den er ohne Führerschein nie selbst fahren durfte - zählen zum Nachlass Wankels, der jetzt zum 30. Todestag des Erfinders an das Technoseum übereignet werden soll, wie Thomas Meysen, Vorsitzender der Felix-Wankel-Stiftung, erklärte. Am 9. Oktober soll die Schenkungsurkunde bei einem Festakt unterzeichnet werden.

Die Archivare des Technoseums haben seit der Überlassung des Nachlasses als Dauerleihgabe intensiv an der Ordnung und Auswertung der Schriftstücke gearbeitet. Zahlreiche externe Wissenschaftler haben mitgeforscht und ihre Ergebnisse in Publikationen festgehalten, wie die Leiterin des Technoseum-Archivs, Petra Memmer, betonte. Museumsdirektor Professor Hartwig Lüdtke zeigte sich erfreut über das Vertrauen der Stiftung in sein Museum. "Dadurch haben wir die Chance, das Vermächtnis eines genialen Erfinders zu bewahren", so Lüdtke.

Felix Wankel hatte in den 1920er Jahren in einer kleinen Hinterhofwerkstatt in der Kleinschmidtstraße in der Heidelberger Weststadt an seiner Erfindung gearbeitet. Er war kein Bastler oder Tüftler, sondern Konstrukteur und Denker. Vorstellungskraft und Pedanterie, Fantasie und Zielstrebigkeit, gehörten zu seinen Eigenschaften. Schwach in Mathematik und Physik, aber "genial im Gehirn". So wird der Hirnforscher Manfred Spitzer in seinem Vortrag "Genial im Gehirn - wie geht das?" beim Festakt den Erfinder charakterisieren.

Der 18-jährige Schüler Felix Wankel selbst notierte: "Aber manchmal, da packt mich eine Idee, ein Plan mit aller Gewalt. Dann schaffe ich fieberhaft, habe für nichts anderes mehr Zeit. Eine Art Suggestion zwingt mich, weiter zu machen, ohne Ruhe, ohne Pause. Ich habe dann keine Zeit für das Essen, keine für die Schule, keine für schönes Wetter und keine für die Freunde".

Info: Der Festakt zur Schenkung des Nachlasses findet am Dienstag, 9. Oktober, um 19 Uhr statt. Anmeldung erforderlich bis 1. Oktober.