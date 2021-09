Von Marco Partner

Mannheim. Mit seiner Stimme sind die Waldhof-Fans bestens vertraut. Jedes zweite Wochenende steht Stephan Christen vor Spielbeginn alleine auf dem Rasen des Carl-Benz-Stadions, kündigt die Mannschaftsaufstellungen an – und heizt dem Publikum ein. Nun aber kochte und brutzelte der 51-Jährige auf einem ganz anderen Terrain. Bei der ZDF-Küchenschlacht schwang der gebürtige Mannheimer den Kochlöffel – und gewann das Wochenfinale. Nun wittert der dienstälteste Stadionsprecher im deutschen Profi-Fußball bei der "Champions-Week" die Chance, zum Hobbykoch des Jahres ernannt zu werden.

Die Unterstützung seines Vereins ist ihm gewiss. Seit 28 Jahren schon ist Stephan Christen die Stimme des Carl-Benz-Stadions. Kein Tor, keine Auswechslung, die nicht vom Mann am Mikrofon kommentiert wird. Umso überraschter waren Fans und auch manche Spieler, als der treue Moderator plötzlich am Herd eine gute Figur machte. Vor den Augen eines Millionenpublikums zauberte er Gerichte wie Rote-Bete-Tatar mit weißer Bohnencreme, frittierten Kapern, Rucola-Feldsalat und Mango-Vinaigrette. Gleich in der ersten Folge musste sich Star-Koch Nelson Müller ein blau-schwarzes Waldhof-Trikot überstülpen.

"Es war ein Riesenhype, viele waren natürlich verblüfft, dass ich überhaupt kochen kann. Manche Spieler haben mich schon zum Kochduell herausgefordert, und die Fans wollen, dass ich jetzt das Catering im Stadion übernehme", witzelt Christen. In den Wettbewerb gehen, sich messen, das liegt dem ewigen Waldhof-Fan im Blut. Schon bei den Deutschen Grillmeisterschaften hat der Stadionsprecher teilgenommen. "Da war Teamarbeit gefragt, wir wurden immerhin Achter von 32 Mitstreitern und waren garantiert die lustigste Truppe", verrät er.

Eigentlich steht Christen auch lieber am Grill als in der Küche, zieht die obligatorische Stadion-Bartwurst einem Sterne-Menü vor. "Aber ich hatte schon länger mit der Sendung geliebäugelt. Nach der Bewerbung kam dann schnell die Zusage", erklärt er. Mit dem Ziel, "das Ding" auch wirklich zu gewinnen, sei er nicht in die Küchenschlacht gezogen. "Ich wollte einfach nur den ersten Tag überstehen, so denken wohl viele Kandidaten", sagt Christen, der seit zwölf Jahren in Darmstadt-Eberstadt lebt. Sein Leibgericht "Kochkäseschnitzel mit Bratkartoffeln und Salat" stand bei Folge 1 auf dem Speiseplan. 35 Minuten hatte der Hobby-Koch dafür Zeit. "Das war sportlich, zu Hause hatte ich viel geübt."

Aber dann kamen die Anspannung, eine fremde Küche und mit Karlheinz Hauser ein Juror aus Hamburg, der mit der Odenwälder Spezialität kaum etwas anzufangen weiß. "Er war etwas abgeschreckt vom vielen Käse, hatte es erst beiseite geschoben und mein Gericht ganz zum Schluss probiert", dachte Christen schon ans Ausscheiden in der ersten Runde. "Sehr mild, fein und filigran gemacht, präzise abgeschmeckt", lautete letztlich das Urteil. Der Tagessieg für den Waldhof-Bub, drei weitere erste Plätze und eine Zweitplatzierung führten letztlich zum Wochensieg.

Nun heißt es wieder üben, bis zur "Champions-Week" im Oktober, bei der alle Wochensieger gegeneinander antreten. Sehr zur Freude von Christens Frau, welche die Küche gerne mit ihrem Mann teilt. "Wir kochen immer abwechselnd, da gibt es ausnahmsweise mal keinen Wettstreit. Für mich ist es ein schöner Ausgleich nach einem stressigen Arbeitstag, es beruhigt mich", betont ihr Mann, für den die Stadionmoderation auch nur ein Nebenberuf ist.

Schon als Kind nahm ihn sein Vater mit zu den Spielen des SV Waldhof, der in den 80er-Jahren noch in der 1. Bundesliga kickte. Als er in seinen jungen Jahren als DJ im Rhein-Neckar-Kreis aktiv war, wurde er angesprochen, ob er nicht als Stadionsprecher bei "seinem" Club tätig werden wollte. Das ließ sich der leidenschaftliche Fußballfan, der in seiner Jugend für den SSV Vogelstang gegen das runde Leder trat, nicht zweimal sagen, und hat seitdem nur eine Handvoll Heimspiele verpasst. "Ich habe den Zwangsabstieg in die Oberliga miterlebt, aber auch die Zeiten in der Zweiten Liga mit Trainer Uwe Rapolder, als wir im DFB-Pokal gegen Bayern München spielten", erinnert sich Christen.

Umso bedrückender war die Corona-Phase, als er die Spiele im Stadion zwar weiterhin live mitverfolgte, aber keinem Publikum einheizen konnte. "Ein Stadionsprecher ohne Fans, für mich gab es nichts Schlimmeres. Keine Atmosphäre, keine Resonanz. Umso schöner ist es, dass jetzt wieder Fans zugelassen sind", betont er. Und auch die Stadion-Bratwurst schmeckt nach der langen Entbehrung wohl doppelt so gut, auch wenn sie nicht von "Chefkoch" Stephan Christen zubereitet wird.