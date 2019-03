Mannheim. (hab/rodi) Dreieinhalb Jahre war er Präsident des SV Waldhof Mannheim, leitete bis zu seiner Pensionierung die Öffentlichkeitsarbeit bei der BASF und galt als "Mister Rhein-Neckar-Dreieck" als einer der Gründungsväter der heutigen Metropolregion - am Donnerstagabend ist Hans-Joachim Bremme gestorben. Er wurde 81 Jahre alt.

Bremme war 1957 in die Kurpfalz gekommen: Er studierte Germanistik und Romanistik in Heidelberg, anschließend promovierte er in Freiburg über den Genfer Buchdruck und den Buchhandel im 16. Jahrhundert. 1969 zog er zurück nach Heidelberg, wo er bis zu seinem Tod lebte. Bis 2003 sprach Bremme für die BASF. Ein Jahr zuvor war er von der damaligen Heidelberger Oberbürgermeisterin Beate Weber für seine Verdienste um das Zusammenwachsen der Region mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande ausgezeichnet worden. Bereits 1989 hatte Bremme als maßgeblicher Mitinitiator den Vorsitz im Vorstand des damals neu gegründeten Arbeitskreises Rhein-Neckar-Dreieck übernommen.

Der Historiker, der zunächst unter Präsident Wilfried Gaul im Jahr 1996 in den Aufsichtsrat des SV Waldhof einzog, wurde am 3. Juni 2004 zum Präsidenten des Ex-Bundesligisten gewählt und hatte das Amt bis zum November 2007 inne. Keine einfache Zeit, versank der stolze Traditionsclub doch in dieser Zeit in der Oberliga Baden-Württemberg. Höhepunkt in der Zeit war das 100-jährige Bestehen des SV Waldhof im Frühjahr 2007.

Anlässlich des Vereinsjubiläums gastierte der Fußball-Rekordmeister Bayern München zu einem Freundschaftsspiel im Carl-Benz-Stadion. Bis zuletzt besuchte Bremme die Heimpartien der "Buwe" in der Regionalliga. Viel Engagement zeigte er aber auch für seinen "Heidelberger Verein" DJK/FC Ziegelhausen/Peterstal.