Rhein-Neckar. (mün) Die Ausläufer des Sturms haben auch die Region Rhein-Neckar am Mittwoch erwischt. Nach bisherigen Informationen wurde niemand verletzt.

> Mannheim hat am Mittag den Luisenpark und denr Herzogenriedpark geschlossen. Grund sind die starken Sturmböen von bis zu 80 hm/h, die im Laufe des Tages erwartet werden, teilt die Parkverwaltung mit.

> In Neckargemünd stürzte gegen 14.40 Uhr in der Mühlgasse ein etwa 8 Meter langer Baum auf die Mühlgasse. Der bei Radlern und Spaziergängern beliebte Weg musste kurzzeitig für die Räumung gesperrt werden. (mf)

> Bei Karlsbad nahe Karlsruhe ein Baum auf eine Stadtbahn gestürzt - Fahrer wie Fahrgäste überstanden den Unfall unverletzt. Vermutlich wurde der rund 40 Zentimeter dicke Baum am Mittwochvormittag von einer Sturmböe erfasst, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Der Fahrer leitete noch eine Notbremsung ein, konnte aber nicht mehr verhindern, dass der Baum auf seinem Fahrzeug landete. Weil der Baum zunächst in die Oberleitung krachte, wurde seine Wucht deutlich abgefangen. Die etwa 25 Fahrgäste konnten ihre Fahrt mit Bussen fortsetzen. Laut einem Sprecher der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft musste die Bahn zunächst abgeschleppt werden, die Strecke in Richtung Bad Herrenalb war noch am frühen Nachmittag gesperrt. Ein größerer Schaden war demnach nicht entstanden.