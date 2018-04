Mannheim. (RNZ) Die Gewerkschaft Verdi hat für den Mittwoch zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen, der auch das Universitätsklinikum Mannheim betrifft. Aufgrund einer Notdienstvereinbarung ist trotz des Warnstreiks die Versorgung von Notfällen und die Behandlung der bereits stationär aufgenommenen Patienten sichergestellt.

Diese Vereinbarung zwischen der Geschäftsführung des Universitätsklinikums und der Gewerkschaft beruht auf dem einvernehmlichen Grundsatz, dass streikbedingte Einschränkungen die Patienten nicht gefährden dürfen. Um das zu gewährleisten, wurden unter anderem für die Zentrale Notaufnahme und die Kindernotfallambulanz Mindestbesetzungen vereinbart, sodass Patienten jederzeit behandelt werden können.

Patienten und Angehörige sollten jedoch berücksichtigen, dass es am Mittwoch zu Beeinträchtigungen im Krankenhausbetrieb kommen wird. Wenn Untersuchungs- oder Behandlungstermine nicht eingehalten werden können, werden die Patienten von den einzelnen Kliniken darüber informiert. Der Aufruf richtet sich an Pflegekräfte, den Medizinisch-Technischen Dienst sowie Mitarbeiter in Verwaltung und Technik.

Info: Weitere Informationen zum Streik gibt es unter www.rnz.de/streik18.