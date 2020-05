Von Manfred Ofer

Mannheim. Jeder Ort hat eine ganz eigene Stimmung. Alfred Hitchcock drehte deshalb gern in New York City. Zum Beispiel seinen legendären Thriller "Das Fenster zum Hof". In Mannheim bewegt man sich ebenfalls durch Blocks – allerdings heißen sie Quadrate. Und auch die Stadt an Rhein und Neckar hat ein "Fenster zum Hof", das der Graffiti-Künstler Yannik Czolk gemalt hat. Das wiederum gefiel den Veranstaltern eines renommierten Streetart-Festivals in den USA so gut, dass sie ihn als Teilnehmer zu sich eingeladen haben.

Als Ende Januar die SMS mit der frohen Botschaft auf dem Smartphone von Yannik Czolk aufleuchtete, waren Reisebeschränkungen und Corona-Maßnahmen-Pakete noch weit weg. Czolks Fassadenbild im Stadtteil Jungbusch ist Teil des Mannheimer Streetart-Projekts "Stadt.Wand.Kunst", das vom Kulturzentrum Alte Feuerwache in Zusammenarbeit mit Institutionen der Stadt Mannheim ins Leben gerufen wurde. Nicht weniger als die Kreation des ersten frei zugänglichen Museums für Fassadenkunst in Baden-Württemberg ist das große Ziel. Diese Kunst wird auch "Mural-Art" genannt. Yannik Czolk malte im vergangenen September einen Beitrag auf die urbane Leinwand seiner Stadt, indem er eine Hauswand neben der Samuelkirche mit seinem "Fenster zum Hof" verschönert hat.

Das Ergebnis bereichert nicht nur die hiesige Open-Air-Galerie, sondern überzeugte auch die Macher des "Pow Wow"-Festivals von Hawaii. Dort nahm das Kunstfest, das mittlerweile in Großstädten in den gesamten USA stattfindet, 2011 seinen Anfang. Ziel ist die künstlerische Gestaltung von Wohnvierteln. Anfang Februar saß Czolk mit Sören Gerhold, dem Geschäftsführer der Alten Feuerwache, im Flieger nach Honolulu. Für den 29-Jährigen war es der erste Trip in die Vereinigten Staaten. Es folgten fünf spannende Tage in der Hauptstadt des US-Bundestaats Hawaii.

Yannik Czolk durfte im Rahmen des „Pow Wow“-Festivals in Honolulu eine Wand künstlerisch gestalten. Fotos: zg ​

Symbol für die Vielfalt von Natur und Kultur der Inseln

"Die Eindrücke waren überwältigend", erzählt Yannik Czolk. Vor allem die Gespräche mit den Einheimischen, in deren Wohnviertel er sich an die Arbeit machte, hätten ihn inspiriert und letztendlich auch dazu gebracht, seine ursprüngliche Idee für das Mural zu verwerfen. "Ich wollte einen authentischen Bezug zur Umgebung, zum Alltag und der spirituellen Naturverbundenheit der Menschen schaffen", beschreibt er, wie in seinem Kopf die kreative Blaupause nachträglich entstand.

Das Wandbild trägt den Namen "Deeply rooted" (tief verwurzelt). Als Rahmen für sein Werk entschied sich Czolk für die Wurzeln des Banyanbaums. Die lebhaften Farben und Motive spiegeln die Vielfalt der Natur und Kultur Hawaiis wider.

Künstlerisch steht das Wand-Graffiti in der selben Tradition wie das "Fenster zum Hof" im Mannheimer Jungbusch. Ein Gesamtbild, das sich wiederum aus mehreren Bildern zusammensetzt, die lose Geschichten miteinander verbinden. "Ich möchte den Ort, an dem ich so ein Bild male, immer mit einbeziehen", sagt Czolk, der in Karlsruhe aufgewachsen ist, wo er auch die ersten Gehversuche in der Graffiti-Szene machte. Nach Mannheim kam er vor neun Jahren des Studiums wegen, mittlerweile hat er seinen Bachelor in Kommunikationsdesign und sein Atelier in der Quadrate-Stadt. Gern denkt Yannik Czolk an Hawaii zurück, aber auch schon an die Zukunft, die in diesen Tagen mehr denn je im Nebel liegt.

Die Corona-Pandemie hat auch bei ihm einiges durcheinandergebracht, und er hofft, dass die Verantwortungsträger in Staat und Politik die Kunst- und Kulturbranche unterstützen. Der 29-Jährige hat einen Antrag auf die Corona-Soforthilfe des Bundes gestellt. "Irgendwann, und ich hoffe, das ist bald der Fall, wird diese Pandemie vorbei sein", erklärt er optimistisch. Am liebsten würde Czolk noch mehr großformatige Murals malen, um seine Kunst weiter zu etablieren. Bis dahin übt er sich in Geduld und wie alle anderen auch im Abstand-Halten.

Info: www.czolk.net