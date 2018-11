Von Olivia Kaiser

Mannheim. In Mannheim boomt die Hotellerie. Nachdem viele Jahre gar kein neues Hotel in der Stadt eröffnet hat, begann vor zwei Jahren eine regelrechte Welle von Neueröffnungen: Mit dem Radisson Blue in der Fressgasse machte 2016 ein Vier-Sterne-Superior-Haus auf, am Hauptbahnhof entstanden zwei schicke Boutiquehotels. Momentan werden sieben neue Hotels errichtet. Aber steckt in Mannheim überhaupt so viel Potenzial? Diese Frage stellten sich die Wirtschafts- und Strukturförderung sowie die Stadtmarketing Mannheim GmbH. Sie gaben eine Hotelstudie in Auftrag, deren Ergebnisse nun vorliegen. Die Zahlen sind durchaus positiv. Seit 2004 ist bei den Übernachtungen eine Steigerung von 85 Prozent zu verzeichnen. Dabei habe sich die Bettenzahl allerdings nur geringfügig vergrößert, gibt Wolfgang Miodek, der stellvertretende Leiter der Wirtschafts- und Strukturförderung, zu bedenken.

Circa 80 Prozent der Mannheimer Gäste sind Geschäftsreisende und Kongressbesucher. Doch es kommen auch immer mehr Touristen, vor allem junge Menschen. "Städtereisen liegen im Trend", sagt Karmen Strahonja, die Geschäftsführerin der Mannheim Stadtmarketing GmbH. "Und Mannheim wird als Ziel immer beliebter." Bei den Übernachtungen liegt die prozentuale Steigerung deutlich höher als in Karlsruhe oder Heidelberg. Grund sei, dass Heidelberg auch sehr viele Tagestouristen verzeichne, während in Mannheim Geschäftsreisende oft mehrere Nächte in der Stadt verbringen, so Strahonja.

Mit 1,43 Millionen Übernachtungen im Jahr 2017 und einer Bettenauslastung von 54 Prozent liegt Heidelberg allerdings trotzdem noch vor Mannheim mit 1,39 Millionen Übernachtungen und einer Bettenauslastung von knapp 50 Prozent. Doch die Schere wird immer kleiner. Bedarf für neue Übernachtungsmöglichkeiten in Mannheim hätte in jedem Fall bestanden, erklärt Miodek. Derzeit befinden sich sieben neue Hotels im Bau: In der Seckenheimer Straße am Planetarium werden sogar gleich zwei Bauten in die Höhe gezogen: das NH Hotel und das Niu Square Hotel. Beide Häuser eröffnen noch dieses Jahr. Die restlichen fünf entstehen in Bahnhofsnähe. 2019 öffnen das Holiday Inn im Glückstein-Quartier sowie das Hilton Garden Inn direkt am Hauptbahnhof.

Alle vier Häuser haben drei Sterne oder mehr, befinden sich also eher im höheren Preissegment - so wie die meisten Hotels, die seit 2016 eröffnet haben. "In der Tat besteht eine Nachfrage nach preisgünstigen Zimmern", gibt Karmen Strahonja zu. Dabei hat sie vor allem junge Familien beim Städtetrip im Blick oder Gäste die kommen, um ein Konzert in der SAP-Arena zu besuchen. Diese Nachfrage sollen das Ibis, das Ibis Budget sowie das Adagio Aparthotel decken. Die drei Häuser entstehen im Postquadrat am Hauptbahnhof und eröffnen im Jahr 2020. Die sieben Hotels sorgen für 1100 zusätzliche Betten. Das ist eine Steigerung von 30 Prozent. Die meisten Zimmer hat das Hilton Garden Inn mit 394. "Die Hotels entstehen nicht auf Flächen, die für den Wohnungsbau geeignet sind", betont Hanno Ehrbeck von der Stadtplanung. Karmen Strahonja freut sich über die Entwicklung: "Das ist eine Chance für Mannheim, vor allem in Hinblick auf die Bundesgartenschau 2023, die viele Besucher in die Stadt locken wird."

Nicht ganz so enthusiastisch sieht Martina Braun vom Verein "Hotels im Quadrat" den Boom. Die Erfahrung habe gezeigt, dass neue Hotels zwar mehr Gäste in die Stadt brächten, doch die bestehenden Hotels zumindest für eine gewisse Zeit weniger Gäste verzeichneten. "Bei einem Wachstum von 30 Prozent an Zimmern wird es unweigerlich zu Verdrängungen kommen", prognostiziert sie. "Die bestehenden Hotels werden zunächst verlieren." Mit den sieben Hotels werde man fertig, "aber weitere wird Mannheim nur schwer verkraften." Dabei sind schon wieder Projekte im Gespräch. Eine britische Hotelkette zeigt Interesse an einem Bau in T 1 auf dem Gelände des alten Woolworth-Standorts.

Auch auf dem Konversionsgelände Taylor in Mannheim-Vogelstang soll ein Hotel entstehen, und die Kette Motel One will ins Postgebäude am Paradeplatz. Wolfgang Miodek stellt klar: "Wenn private Investoren Hotels auf Gelände planen, die nicht der Stadt gehören, hat die Verwaltung nur wenig Einfluss."