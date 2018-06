Mannheim (oka) Ein farbenfrohes Feuerwerk erleuchtete in der Silvesternacht pünktlich um Mitternacht zum Jahreswechsel den Himmel über Mannheim. Vor allem die traditionellen Treffpunkte in der Stadt wie die Kurpfalzbrücke, der Alte Messplatz und natürlich der Wasserturm waren Ziele der Feierfreudigen aus der ganzen Region.

Viele von ihnen läuteten das Jahr 2018 mit Raketen- und Böllerschüssen ein. So erstrahlte der Wasserturm, Mannheims Wahrzeichen, in den glühendsten Farben. Das Wetter war ideal für das Spektakel: milde Temperaturen und kein Regen. Danach wurde noch bis zum Morgen in vielen Bars, Kneipen und Privatwohnungen weiter gefeiert.