Von Wolf H. Goldschmitt

Mannheim. Der Streit um das Feuerwerk erhitzt jedes Jahr vor Silvester die Gemüter. Tierschützer warnen, Feuerwehr und Notärzte richten sich auf Brände und Verletzte ein. Umweltschützer sprechen von tausenden Tonnen Feinstaub und von Bergen nicht beseitigten Mülls. Hilfsorganisationen regen an, statt Raketen und Krachern doch lieber zu spenden. Nun verzichten erste Handelsketten auf den Verkauf, andere wollen folgen. Städte wie München oder Nürnberg verbieten die Knallerei im historischen Zentrum. Mannheim kann das jedoch nicht.

Offiziell heißt es dazu vom Ordnungsamt der Stadt: "Da Stadt und Polizei keine Erkenntnisse über besondere Gefahren an Silvester in diesem Jahr vorliegen, wird es kein generelles Verbot für Silvesterfeuerwerk geben – auch nicht rund um den Wasserturm, da dieser nicht als besonders brandempfindlich gilt und Schäden dort aus den zurückliegenden Jahren nicht bekannt sind."

Für ein Böllerverbot fehlt der Stadt ohnehin die juristische Grundlage. "Wir haben keine gesetzliche Handhabe gegen Silvesterfeuerwerk an öffentlichen Plätzen, selbst wenn wir wollten", sagte Ordnungsbürgermeister Christian Specht (CDU) unlängst im Stadthaus. Sein Problem: Das Sprengstoffgesetz ist Bundessache. Mit einer Textänderung könnte das Innenministerium den Städten das Böllerverbot einfacher machen.

Dies soll aber erst Ende 2021 umgesetzt werden. So bleibt Specht nur die Hoffnung. Am beliebtesten Platz für die Knallerei, dem Wasserturm, sei man schon zufrieden, wenn es keine schweren Unfälle mit Alkoholisierten gebe. Die Jugendstilanlage abzusperren sei technisch ohnehin nicht möglich, so der Bürgermeister.

Aber schon viel früher als in der Nacht zum 1. Januar klaffen Realität und ordnungspolitische Wünsche auseinander. Seit Samstag werden wieder Feuerwerkskörper verkauft. Feuerwehr und Rettungsdienste sind deshalb schon seit Tagen in Dauerbereitschaft.

Hinzu kommt, dass sich die Art der Knallerei verändert hat. Wurden früher Raketen einzeln gezündet, sind es heute ganze Artillerien. Das Angebot an Pyrotechnik reicht vom Bombenrohr mit sieben Explosionen für 20 Euro bis hin zur 512-Schuss-Batterie für knapp 200 Euro. Auch in diesem Jahr rechnet der Handel mit Umsätzen von mehr als 130 Millionen Euro.

An die städtischen Vorschriften, dass Kleinfeuerwerke von Personen über 18 Jahren erst ab dem 31. Dezember, 0 Uhr, bis zum 1. Januar, 24 Uhr, abgebrannt werden können, halten sich die Wenigsten. "Zum Schutz der Bürger wird die Polizei mit verstärkten Streifen im Stadtgebiet unterwegs sein, um dort flexibel eingreifen zu können, wo es erforderlich ist", erklärt eine Stadtsprecherin und weist darauf hin, dass das Abbrennen von Silvesterfeuerwerk in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern sowie Kinder- und Altenheimen aus Sicherheitsgründen untersagt ist.

"Im Sinne der Umwelt und zum Schutz von Tieren", ruft sie zu einem verantwortungsvollen Umgang mit Feuerwerkskörpern auf. Denn: Nur Erwachsene dürfen zum Jahreswechsel Silvesterfeuerwerk nutzen. Feuerwerkskörper der Klasse II darf man also nicht an Kinder oder Jugendliche weitergeben. Nur amtlich zugelassenes Feuerwerk darf in Deutschland gekauft und abgebrannt werden. Das Schießen in der Öffentlichkeit mit Schreckschusswaffen, einschließlich das Verschießen von pyrotechnischer Munition, sei auch an Silvester und Neujahr verboten, betont die Rathaussprecherin.