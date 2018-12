Von Michael Wilkening

Mannheim. Jetzt kehrt etwas Ruhe ein. Ende November fand das letzte Heimspiel des SV Waldhof im Jahr 2018 statt, erst Ende Februar geht es für den Mannheimer Regionalligisten in der Liga weiter. Allerdings ist es unwahrscheinlich, dass sich bis dahin ein Problem gelöst hat, mit dem aktuell Christine Pradt zu kämpfen hat. Die Inhaberin des Fußballcenters Rhein-Neckar muss bei einigen Partien der Waldhöfer schließen, weil die Halle in unmittelbarer Nähe zum Carl-Benz-Stadion steht - und die Polizei die Sicherheit gefährdet sieht, wenn die sogenannte Soccerhalle geöffnet bleibt.

"Das ist natürlich doof", sagt Boris Fischer. Der Ilvesheimer geht seit vielen Jahrzehnten zu den Spielen des SVW und seit vielen Jahren vorher zum "Walter". Walter Pradt stand zwischen 1973 und 1985 beim SV Waldhof im Tor, hatte danach verschiedene Funktionen im Verein inne und eröffnete schließlich das Fußballcenter in unmittelbarer Nähe zum Stadion. Seit dem Tod von Walter Pradt vor vier Jahren führt Christine Pradt den Betrieb weiter. "Es ist eine Tradition, dass wir uns vor den Heimspielen dort treffen, danach zum Spiel gehen und anschließend noch einmal zurückkommen, um bei einem Bierchen über die 90 Minuten zu quatschen", sagt Fischer.

In der aktuellen Saison ist das allerdings nicht immer möglich, weil die Polizei in Abstimmung mit der Stadt verfügt hat, dass Pradt bei Hochrisikospielen des SVW komplett schließen muss und bei Risikospielen für die Zeit von 14 bis 17 Uhr keine Waldhof-Fans bewirten darf. Beim abgebrochenen Aufstiegsspiel im Mai gegen den KFC Uerdingen hat es nach Angaben der Polizei eine Straftat eines Besuchers des Soccercenters in Richtung der Polizei gegeben, sodass Sicherheitsbedenken zur Forderung der Schließung führten. "Ich halte diese Maßnahme für falsch, denn wir sind seit zehn Jahren regelmäßig beim Walter und man kann doch nicht das Soccercenter in Haft nehmen, wenn ein Einzelner etwas tut", sagt Waldhof-Fan Fischer.

"Ich war überrascht, als ich die Mitteilung wenige Tage vor dem Saisonstart erhalten habe, dass ich nicht mehr immer öffnen darf", sagt Pradt. Sie ärgert sich, dass sie einer lieb gewonnenen Tradition vieler Fans nicht mehr nachkommen kann - und gleichzeitig auf die einkalkulierten Einnahmen verzichten muss. In der abgelaufenen Hinrunde musste sie bei den Partien gegen Ulm und Offenbach komplett schließen, in der Rückserie ist die Partie gegen Saarbrücken ebenfalls als Hochrisikospiel eingestuft, möglicherweise kommen weitere Partien kurzfristig hinzu. "Natürlich geht mir Geld verloren, aber es geht nicht nur darum. Viele Fans kommen seit Jahren bei mir vorbei, sie sind mir ans Herz gewachsen", erklärt Pradt.

Hinzu kommt, dass aktive Fußballer, die gar nichts mit den Partien des SVW am Hut haben, sich nicht darauf einstellen können, wann das Fußballcenter für sie geöffnet hat oder eben schließen muss. Die Stadt als Vermieterin der Halle hat Pradt angeboten, mögliche Einnahmeausfälle durch die Schließungen zu kompensieren, allerdings ist eine Summe schwer festzulegen. Offiziell hält sich die Verwaltung mit einer Aussage zu der Thematik zurück, eine Anfrage blieb unbeantwortet.

"Diese Vereinbarung wurde für die Saison 2018/2019 getroffen", sagt eine Polizeisprecherin und macht deutlich, dass zumindest im ersten Halbjahr 2019 nicht an dem Beschluss gerüttelt werden soll. Dabei hofft Pradt, schon bald zu einer neuen Lösung zu kommen. Spätestens in der nächsten Saison drohen größere Probleme, denn wenn die Waldhöfer aufsteigen, dürfte es in der neuen Spielzeit weit mehr als drei Hochrisikospiele für den SVW in der Dritten Liga geben - und damit weitere erzwungene Schließungen.

"Im ersten Quartal 2019 wird es ein Gespräch mit den zuständigen städtischen Stellen und der Polizei geben. Mehr können wir noch nicht dazu sagen", erklärt die Polizeisprecherin. Für Boris Fischer und die Fans ist das eine schlechte Nachricht, denn sie müssen sich nach einer Alternative umschauen.