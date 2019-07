Von Alexander Albrecht

Mannheim. Aktuell ist die Heilbronner Bundesgartenschau in vollem Gange - doch schon jetzt laufen die Vorbereitungen für die nächste Buga in vier Jahren in Mannheim. Die RNZ gibt einen Überblick und beantwortet die wichtigsten Fragen:

Wann und wo findet die Buga statt? Hauptspielort ist das früher von den US-Streitkräften genutzte Spinelli-Gelände. Es ist 81,5 Hektar groß und liegt zwischen den Stadtteilen Feudenheim und Käfertal, rund fünf Kilometer von der City entfernt. Nebenschauplatz sind Teile des Luisenparks, der im Rahmen der letzten Bundesgartenschau in Mannheim 1975 entstanden ist. Das Großereignis geht von 20. April bis 23. Oktober 2023, hat also an circa 180 Tagen geöffnet. Rund 5000 Veranstaltungen sind geplant. Die Buga-GmbH rechnet mit insgesamt 2,1 Millionen Besuchern. Der Optimismus speist sich auch daraus, dass allein im Einzugsgebiet der Metropolregion Rhein-Neckar mehr als 2,4 Millionen Menschen leben.

Was ist auf dem Spinelli-Gelände geplant? Buga-Geschäftsführer Michael Schnellbach spricht von einer "großen Weite". Mehr als 62 der 81,5 Hektar auf Spinelli werden entsiegelt und begrünt. Die Abbruchmaßnahmen haben vor mehreren Monaten begonnen. Dabei stießen die Arbeiter in den Fugen der Betonbodenplatten auf Asbest (die RNZ berichtete). Schnellbach ist guter Dinge, dass das Staatliche Hochbauamt im Zusammenspiel mit einer Fachfirma bis Frühjahr fertig ist. Dann soll die Fläche von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima), der dieser Teil des Areals gehört, an die Stadt übergeben werden. Geplant war eigentlich Jahresende, dennoch sagt Schnellbach: "Wir sind in allen Bereichen voll im Zeitplan, das bereitet uns kein Kopfzerbrechen.

Was wird für den Artenschutz getan? Die Buga-Gesellschaft unternehme große Anstrengungen, um bei der bereits laufenden Sanierung Insekten, Reptilien und Vogelarten zu erhalten, sagt Schnellbach. Dafür wurden auf dem Gelände Schutzzonen eingerichtet für Mauereidechsen, Haubenlerchen sowie einige Gebüschbrüter wie Neuntöter, Gelbspötter und Dorngrasmücke.

Wie geht es dann weiter? Mittelpunkt des Geländes ist der Spinelli-Park. Die ungewöhnlich große Freifläche wird dabei "subtil" modelliert und nicht "glatt" verlaufen. "Wir werden beispielsweise eine leichte Erhebung aufschütten, um eine Kante zu bilden, damit die Besucher den Überblick behalten", sagt Landschaftsarchitekt Stefan Häffner vom Buga-Team. Maximal 1,80 Meter in die Höhe und 80 Zentimeter in die Tiefe wird das Gelände verändert, um den Frischluft-Korridor des Grünzugs Nordost nicht zu durchbrechen. Mehr als 1000 überwiegend heimische Bäume werden gepflanzt. In der Nähe sind 1800 Wohneinheiten (Doppel-, Reihen- und Mehrfamilienhäuser) geplant. Beim zweitgrößten Bauprojekt in Mannheim nach Franklin greift erstmals die Sozialquote. 30 Prozent des Wohnraums wird zu preisgünstigen Mieten angeboten.

Auf welche Veranstaltungen dürfen sich die Besucher freuen? Viel Programm geboten wird in der U-Halle, in der die US-Armee früher Material lagerte. Auf 22.000 Quadratmetern Fläche gibt es Ausstellungen, Kultur- und Sportveranstaltungen, Informations- und Gesprächsreihen. "Der Schwerpunkt wird auf dem Thema Klima liegen", so Schnellbach. Einerseits geht es um die Rolle erneuerbarer Energien, andererseits ist die Halle eine Ideenbörse dafür, wie Stadtbewohner mit dem Klimawandel umgehen oder welche Pflanzen sich für sie eignen. Das Veranstaltungskonzept soll im dritten Quartal nächsten Jahres ausgearbeitet werden.

Wie werden die Buga-Spielorte Spinelli und Luisenpark miteinander verbunden? Per Seilbahn. Laut Schnellbach sollen insgesamt 46 Gondeln - mit Platz für acht bis zehn Personen - insgesamt 2500 Besucher stündlich pro Richtung transportieren. Kaufen will die Buga GmbH die Seilbahn nicht, vielmehr schwebt ihr ein sogenanntes Betreibermodell vor. Die Anlage könnte zum Beispiel von einer örtlichen Gesellschaft betrieben werden, wobei der Hersteller der Seilbahn die Mitarbeiter schult und die Wartung übernimmt. Nach der Buga wird die Seilbahn wieder abgebaut. Verworfen wurden indessen Überlegungen, für den Pendelverkehr autonom fahrende Elektrobusse einzusetzen. Mit insgesamt über 90 Hektar wird die Buga 2023 eine der größten Gartenschauen. "Das kann kein Mensch der Welt an einem Tag laufen", sagt Schnellbach. Der Rundgang beginnt morgens auf Spinelli und endet nachmittags im schattigen Luisenpark.

Wie reisen die Besucher von auswärts an? Schnellbach setzt auf eine möglichst CO2-arme Anfahrt. Zum einen mit dem öffentlichen Nahverkehr, zum anderem mit dem Rad. Im Rahmen der Buga entsteht ein neuer Radschnellweg, der gleich mehrere Stadtteile an das Zentrum anbindet. Biotop-Flächen sollen behutsam integriert werden. Wer dennoch mit dem Auto kommt, kann auf einem der Großparkplätze am Maimarkt, der SAP-Arena oder dem Flugplatz seinen Wagen abstellen. Derzeit führt das Buga-Team Gespräche mit Anbietern von Navigationssystemen. Denn die Besucher sollen keinesfalls zum Spinelli-Areal oder Luisenpark gelotst werden, wo nicht geparkt werden kann. Gemeinsam mit der RNV soll eruiert werden, ob Elektro-Busse die Gäste von den Großparkplätzen zur Buga bringen.

Wie sieht das gastronomische Angebot aus? Das Thema Ernährung spielt eine große Rolle bei der Buga, vorzugsweise sollen regionale Produkte angeboten werden. Manche davon sollen direkt vor Ort im Spinelli-Park oder in der gegenüberliegenden Feudenheimer Au angebaut und geerntet werden. "Wir wollen 2023 nichts zeigen, was auf dem Stand von 2019 ist", so Schnellbach selbstbewusst: "Themen der Mannheimer Buga werden Gärten, Landwirtschaft und Ernährung im Jahr 2030 sein."

Was geschieht mit den Kleingärten? 26 Parzellen am östlichen Rand der Feudenheimer Au werden aktuell auf die nördliche Seite der Anlage verlegt, um Platz für den neuen Radweg zu schaffen. Zwei Feudenheimer haben gegen diese Pläne eine Petition beim Landtag eingereicht. 13 Kleingartenbesitzer ziehen im Frühjahr 2020 um und bekommen neue Lauben mit begrünten Dächern gestellt. "Die anderen geben ihre Parzelle auf", sagt Andreas Engert, Ingenieur für Tief- und Straßenbau im Buga-Team.

Was sind die nächsten Schritte? Während dieses Jahr im Zeichen der Planungen steht, sollen 2020 die ersten Bäume gepflanzt werden. Dazu beginnen die Arbeiten für den Panoramasteg, einer Aussichtsplattform am Rand der Feudenheimer Au. Innerhalb des Landschaftsschutzgebiets startet dann auch der möglichst naturnahe Bau eines Sees mit einer Wasserfläche von 1,5 Hektar.

Was kommt nach der Buga? Es entsteht ein neues Naherholungsgebiet, das vom Käfertaler Wald über die Vogelstang-Seen, Spinelli und die Feudenheimer Au bis zum Luisenpark reicht. Daraus resultiert ein Frischluftkorridor zum Neckar, von dem vor allem die angrenzenden Stadtteile profitieren. Nach Schnellbachs Prognose senkt der sogenannte Grünzug Nordost die Durchschnittstemperatur auf der Vogelstang und in Käfertal um 1,5 Grad. Gleichzeitig wird das Buga-Gelände auf Spinelli zu einem der größten Artenschutzgebiete in der Metropolregion und Rückzugsraum für bedrohte Tierarten.