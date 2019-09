Von Marco Partner

Mannheim. Wo sie anfängt, ist klar. Wo genau sie eigentlich endet? Weniger! Doch wo sie überhaupt liegt und was sie so zu bieten hat, das finden in letzter Zeit immer mehr heraus. Mannheimer, aber auch Besucher von außerhalb. Lange war sie als etwas schnödes Wohnquartier verschrien: die Seckenheimer Straße in der Schwetzingerstadt - die früher Schwetzinger Vorstadt hieß. Eingepfercht zwischen Quadraten, Augustaanlage und Bahngleisen, findet sie in den kleinen Reiseführern Mannheims kaum Beachtung. Gut gelegen zwar, ganz nah an Wasserturm und Planken, aber auch weit vom Schuss von Jungbusch oder Neckarstadt, die schließlich deutlich mehr Szeneleben zu bieten haben.

Doch mittlerweile kommt Bewegung in die 1,5 Kilometer lange Straße, die sich vom Tattersall bis zum Technoseum zieht. Und ist gerade für viele junge Besucher mehr wert, als die Straßenbahnreise mit der 6 oder 9, die sich an den Sand- und Backsteinbauten vorbei bis zum Luisenpark oder Maimarkt schlängelt. Dass man Bäcker, Metzger, Schlosser oder Elektro-Installateur gleich um die Ecke hat, dafür war die Seckenheimer Straße schon immer bekannt.

Mittlerweile aber gesellen sich immer mehr Künstlergalerien, Cafés und Restaurants hinzu: eine Barista-Bude für frisch gerösteten Café, Sushi- und Tapas-Bar neben Second-Hand-Laden und plastikfreiem Supermarkt. "Die Straße mausert sich, sie ist richtig hip geworden", sagt Fabian Stiebling.

Der junge Mann mit Zwirbelbart arbeitet selbst in einen der hippen Läden: Im "Love Me Cakes", einem bundesweit fast einzigartigen Café, das sich auf Low-Carb-Produkte spezialisiert hat. An diesem Nachmittag naschen sogar Gäste aus China von den gluten-, zucker- und kohlenhydratarmen Kuchen. Nur ein paar Häuser weiter werden im "Luni" nicht nur Rote-Beete-Carpaccio und Ziegenkäse serviert, sondern die Esstische von den Gästen als modernes Arbeitsbüro und Werkraum genutzt.

Während Cafés und Konditoreien in anderen Stadtteilen dichtmachen, machen sie hier gerade auf. Hip, stylish, im neuen Gewand. "Es war schon immer eine Einkaufsmeile, aber jetzt hat sie die Gastronomie für sich entdeckt", sagt Michaela Föhre, die seit 2002 eine Kleider-Boutique betreibt. Zur Jahrtausendwende habe noch relativ wenig Betrieb in der Straße geherrscht. Und ansässige Bäcker, Schuhmacher oder Textilgeschäfte schlossen nach und nach die Jalousien. "Jetzt ist es ein wachsender Stadtteil, der gerade von jungen Menschen entdeckt wird. Das bedeutet aber auch, dass die Mietpreise nach oben schießen, was es für den Einzelhandel schwierig macht", hat sie festgestellt.

Der Mietspiegel im Revier ist laut dem Online-Portal Immowelt binnen zwei Jahren von 12,23 Euro auf 16,46 Euro pro Quadratmeter gestiegen. Worin der neue Charme der Schwetzingerstadt liegt? "In Neckarau oder im Lindenhof sind die Leute eher unter sich. Hier ist mehr Mannheimer Multikulti, mehr Bewegung. Die Straße ist wie eine eigene kleine Fußgängerzone", sagt Föhre. Eine Einkaufsmeile, die sich gerade neu erfindet, in der jeder seinen Platz sucht und findet. Ein Sterne-Restaurant liegt nicht weit weg von der Dönerbude.

Die einstige Videothek ist jetzt eine Vinothek, aus ehemaligen Raucherkneipen steigt einem der Duft von indischem Curry in die Nase. Und je tiefer man hineinläuft, desto mehr Entdeckungen kann man machen. Nicht nur neue, sondern auch ganz "alte". "Kult"-Lokale wie das Lemberg, das Bernstein oder eben das Kaffee Kult haben sich schon lange einen Namen über den Stadtteil hinaus gemacht.

Mannheims allererste Pizzeria ist hier zu Hause. Und wohl auch der älteste Vietnamese der Stadt. Mittendrin zwischen all den Cafés, Restaurants und jungen Gästen befindet sich auch der Blumenladen "Razza". Mit seinen blau-weiß-roten marokkanischen Fliesenmustern und dem gelb-türkisen Interieur könnte man meinen, die Floristikhändler hätten sich ganz frisch angesiedelt und seien einer dieser neuen, hippen Läden. "Nein, uns gibt es schon seit 36 Jahren", sagt Besitzerin Irmgard Razza lachend. Das Bimmeln der Bahnen kennt sie schon in- und auswendig, viele Aufs und Abs der langen Einkaufsmeile hat sie bereits erlebt. Gemüsehändler, Bäcker und Optiker waren ihre Nachbarn. Oftmals gab es auch Leerstand.

"Ich freue mich, wenn gleich ein neues Geschäft aufmacht, denn wenn die Laufkundschaft wegbleibt, bekommen das alle zu spüren", betont sie. Und sie freut sich, dass mittlerweile auch viele Studenten ihren Laden besuchen. "Sie kaufen nicht die großen Sträuße wie die ältere Kundschaft, aber eine Blume für die Wohnung. Sie machen sich gleich Sorgen, wenn ich mal nicht da bin, das hat was Familiäres", sagt sie, während die nächste Bahn vorbeifährt, bimmelt, und irgendwo hinter Planetarium und Luisenpark verschwindet. Genau dort, wo sich auch die Seckenheimer Straße nach und nach zwischen Industrie- und Erholungsgebiet einfach aufzulösen scheint.