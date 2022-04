Mannheim. (alb) Zum zweiten Mal innerhalb eines Jahres hat das anonyme Kollektiv "Dies Irae" am Dienstagabend an RNV-Haltestellen in Mannheim Werbeplakate durch Transparente mit seiner politisch-satirischen Botschaft ausgetauscht. Im aktuellen Fall kritisierte die Gruppe Alt-Bundeskanzler Gerhard Schröder wegen seiner Lobbyarbeit für Russland.

Laut Polizeisprecher Patrick Knapp hat die Staatsanwaltschaft ein Verfahren im vergangenen Jahr eingestellt. "Es war damals auch fraglich, ob überhaupt eine Straftat vorlag", sagte er. Dies dürfte jetzt ähnlich sein. Bislang habe die betroffene Firma Wall noch keine Anzeige erstattet.

Update: Donnerstag, 28. April 2022, 19.34 Uhr

"Dies Irae"-Aktivisten kaperten wieder Plakatflächen

Mannheim. (alb) Sie haben es wieder getan: Im August vergangenen Jahres öffneten Aktivisten des anonymen Kollektivs "Dies Irae" (Tage des Zorns) mehrere Plakatschränke in Mannheim und platzierten ihre Botschaften. Sie geißelten damals mutmaßliche illegale Machenschaften in der Polizei des Landes Hessen. Die Methode nennt sich "Adbusting" und bedeutet, Werbung in anderem Kontext als politisches Statement zu kapern. Am Dienstagabend schlug "Dies Irae" erneut in der Stadt zu und kaperte nach eigenen Angaben insgesamt 35 Plakatflächen an mehreren RNV-Haltestellen, unter anderem am Hauptbahnhof und am Rosengarten, an der Universität und an der Kunsthalle.

In der Aufmachung eines Boulevardblatts und der satirischen Schlagzeile "Skandal um 77-jährigen Hannoveraner – ,Muss in Russland arbeiten, weil Rente nicht reicht‘" knöpft sich das Kollektiv dieses Mal den stark in die Kritik geratenen Altkanzler Gerhard Schröder und seine Lobby-Arbeit für russische Energiekonzerne vor. Der Text ist mit dem Kürzel "dpo" – eine Anspielung auf die deutsche Nachrichtenagentur "dpa" und auch das Kürzel der Satireplattform "Der Postillion" – gekennzeichnet. Die Schröder-Plakate wurden nicht nur in Mannheim, sondern auch in Niedersachsen und in Hessen (Frankfurt, Offenbach, Marburg, Kassel und Göttingen) verbreitet.

Im "Bekennerschreiben" an die Medien teilte "Dies Irae" mit, es sei bei der Aktion in der Quadratestadt kein Sachschaden entstanden. Ein Mitglied der Gruppe habe die Werbevitrinen mit einem einfachen Steckschlüssel aus dem Baumarkt geöffnet und anschließend die sogenannten City-Light-Plakate gegen jene des Kollektivs getauscht. Wie "Dies Irae" weiter schrieb, habe es wegen "Adbusting" schon eine Reihe von Strafverfahren gegeben. Die Aktionen seien aber "eindeutig von der Meinungsfreiheit gedeckt", erklärte eine Sprecherin.

Polizeisprecher Norbert Schätzle sagte wie bereits im Vorjahr, dass eine strafrechtliche Relevanz davon abhänge, ob die erneut betroffene Firma Wall zivilrechtliche Ansprüche gegen die Ad-Buster geltend macht. Am Mittwochnachmittag waren die Plakate bereits wieder entfernt worden.