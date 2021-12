Die Veranstalter wollen die drei Mannheimer Märkte so lange geöffnet lassen, bis die neue Corona-Verordnung des Landes in Kraft tritt. Foto: Gerold

Von Volker Endres

Mannheim. Fröhlich dröhnen die Weihnachtslieder vom historischen Karussell aus über den Weihnachtsmarkt am Wasserturm. Sie wollen so gar nicht zu den Mienen der Aussteller passen. Die orientieren sich am voraussichtlich vorletzten Veranstaltungstag eher am trüben Wetter. Auf den Kapuzinerplanken und im Mannheimer Märchenwald am Paradeplatz sieht es nur wenig besser aus.

*

Für Markus Rick ist das letzte Wort zur Schließung der Weihnachtsmärkte noch nicht gesprochen: "Wir haben bis jetzt noch immer nichts Offizielles in der Hand", sagt er am Mittwochnachmittag. Wie alle anderen, habe auch er lediglich die Absichtserklärung des Ministerpräsidenten vernommen, Weihnachtsmärkte zu schließen, Fußballspiele und Kulturveranstaltungen rigoros einzuschränken. "Aber die Erfahrung der vergangenen Monate hat gezeigt, dass Ankündigungen das eine sind, aber in den beschlossenen Verordnungen dann etwas ganz anderes steht", so der Veranstalter des Märchenwalds.

Das sagt auch Christine Igel, Geschäftsführerin der städtischen Tochtergesellschaft Event & Promotion und damit Veranstalterin des Markts auf den Kapuzinerplanken: "Wir brauchen die Verordnung schriftlich. Gerade habe ich im Radio gehört, dass jetzt Samstag der letzte Tag sein soll." Die Mannheimer Weihnachtsmärkte sollen bis zum Stichtag geöffnet bleiben. Jetzt heißt es Warten auf die neue Corona-Verordnung. Eine unerträgliche Hängepartie mit schwer nachvollziehbarem Schlingerkurs.

Nur wenige Besucher kamen am Mittwoch zum Weihnachtsmarkt am Wasserturm, ansonsten herrschte gähnende Leere. Foto: Gerold

Der Märchenwald ist wieder mit sehr viel Liebe zum Detail aufgebaut und unterstreicht damit Ricks Erklärung: "Wir sind davon ausgegangen, dass wir die volle Zeit bis zum 28. Dezember geöffnet haben." Auch wenn er einräumt: "Mit Beschränkungen hatten wir natürlich gerechnet." Die Größte sei dabei der erste Nackenschlag gewesen, denn nur an den beiden ersten Tagen galt auf dem Platz die 2G-Regelung, also ein Zugang für Geimpfte und Genesene. "Da war der Platz noch gut besucht. Wir lagen im Schnitt etwa acht bis zehn Prozent unter den Umsätzen von 2019." Aber schon die Begrenzung auf 2G-Plus, also einem zusätzlichen negativen Schnelltest, sei ein Todesstoß gewesen. "Damit konnte man nicht mehr wirtschaftlich arbeiten."

Eine Klage, wie sie sowohl am Wasserturm wie auch auf den Kapuzinerplanken kommt. Wolfgang Gerst zeigt zum Beweis Fotos, die er an den unterschiedlichen Tagen von seinem Stand aus aufgenommen hat: "Das war am Sonntag. Da hat es zwar geregnet, aber da war auch kein Mensch hier." Der zusätzliche Test habe die Leute abgeschreckt, zumal die dafür nötige Infrastruktur in ganz Mannheim nicht aufgebaut gewesen sei.

"Die Leute, die sich eine Stunde für einen Test anstellen, kommen dann nicht herüber, um einen Glühwein zu trinken." Dabei habe er es mit seinen Metallskulpturen noch einigermaßen gut, erklärte der Schausteller aus Friesenheim am Rand des Schwarzwalds. "Andere haben für die Weihnachtsmärkte verderbliche Waren eingekauft und sitzen jetzt darauf." Doch alle auswärtigen Händler sitzen auf Kosten. "Ich selbst habe mir für die komplette Weihnachtsmarktzeit eine Unterkunft gemietet. Mal sehen, wie mein Vermieter reagiert, wenn ich ihm sage, dass ich schon nach anderthalb Wochen wieder abreise."

Verständnis für den Schritt der Landesregierung bringen die Schausteller nicht auf: "Ich habe noch den Bundesgesundheitsminister im Ohr, der vor ein paar Wochen das Ende der Pandemie verkündet hat", sagt Thomas Schmidt und lacht bitter. Die plötzliche Absage sei ein Spiel mit Existenzen: "Da war sogar 2020 noch ein besseres Jahr, weil die Weihnachtsmärkte da gar nicht erst stattgefunden hatten."

Eine Vollbremsung nach dem Erwerb der Ware, der Anwerbung von Personal und der Anmietung von Unterkünften für die Leute sei da weitaus schlimmer. Und der Blick über den Rhein sei noch ein Stück bitterer: "In Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen finden die Märkte weiter unter 2 G-Bedingungen statt." Damit verursache man einen Vor-Weihnachtstourismus, den man angeblich verhindern wollte.

Andreas und Christiane Kübler wollen sich die Stimmung davon nicht vermiesen lassen: "Wir wollten heute noch einmal einen Glühwein trinken", erklären die beiden Mannheimer in ihrer Mittagspause. Wirkliche Weihnachtsstimmung komme dabei nicht auf. Immerhin: Getestet sind die beiden: "Das ist Pflicht am Arbeitsplatz." Und sie sind damit offensichtlich nicht die Einzigen: "Seit die Meldung rauskam, dass die Märkte früher schließen müssen, sind wieder ein paar mehr Menschen gekommen", sagt ein Händler. Aber wie die meisten seiner Kollegen fasst er die Situation in wenigen Worten zusammen: "Es ist einfach nur zum Heulen!"