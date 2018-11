Mannheim. (ger) Mit einem symbolischen Spatenstich hat am Mittwoch die Sanierung und Erweiterung der Mannheimer Feuerwache Nord in Käfertal begonnen. Nach mehrjähriger Verzögerung und im dritten Anlauf wird nun die marode, viel zu enge Wache aus dem Jahr 1975 im laufenden Betrieb umgebaut. Ständig, rund um um die Uhr, müssen Mannschaft und Fahrzeuge weiter ausrücken können.

Wie Oberbürgermeister Peter Kurz beim Spatenstich erläuterte, soll hier künftig ein neues, zentrales Alarmlager entstehen, in dem das gesamte Nachschub- und Sondereinsatzmaterial der Feuerwehr für die gesamte Stadt vorgehalten wird. So sollen dort unter anderem Sondergeräte zum Einsatz bei chemischen Unfällen oder für den Hochwasserschutz aufbewahrt werden. Daneben werden die Werkstätten zur Wartung der Ausrüstung erweitert. Eine neue Tankstelle, um im Katastrophenfall autark zu sein, wird eingebaut. Dazu verbessert eine neue "Alarmumkleide" die Abläufe. Neu hinzukommen außerdem Geräteprüfstände, Übungsturm, Sportbereich und Umkleiden für Frauen, an die man 1975 noch nicht gedacht hatte.

Ende 2019 sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Die Notwendigkeit der Sanierung hatten Gutachten schon vor einiger Zeit belegt. In Erwartung einer Generalsanierung waren zudem in den letzten Jahren alle notwendigen Maßnahmen an Dach, Fenster, Entwässerung und anderem zurückgestellt worden. Bereits im Jahr 2014 hatte der Gemeinderat für die Sanierung 12,75 Millionen Euro genehmigt, der Auftrag wurde europaweit ausgeschrieben. "Diese erste Ausschreibung ist nicht gelungen, das hat uns zweieinhalb Jahre Zeit gekostet", erinnerte Kurz an die schwierige Vergabe (wir berichteten).

Nun bekam das Bauunternehmen Peter Gross aus Kaiserslautern als Generalunternehmer den Zuschlag. Der Preis liegt inzwischen bei 17,75 Millionen Euro. Als Grund für die Mehrkosten werden die stark gestiegenen Baupreise sowie die zusätzlichen Leistungen genannt. Das Land fördert die Maßnahme mit 536.000 Euro. Schwierigkeiten bereitet den Planern auch der Umbau im laufenden Betrieb. Dies bedeute auch eine große Herausforderung für die 85 Feuerwehrleute vor Ort, so Kurz. "Unsere Investitionen in die Feuerwehr werden weitergehen", versprach der Oberbürgermeister und kündigte eine fest geplante Anschaffung von Fahrzeugen und "rollendem Material" in Höhe von 5,2 Millionen Euro an.