Von Heike Warlich-Zink

Mannheim. Zum Ersten, zum Zweiten, zum Dritten: Mit dem Erlös seiner Charity-Auktion am 23. März wird der Rotary Club Mannheim Rhein-Neckar zwei Jugend-Projekte unterstützen, mit denen man junge Menschen für Europa begeistern will.

Bis 8. März sammelt der Club daher Auktionsgegenstände, die bei der Versteigerung möglichst gewinnbringend unter den Hammer kommen. Insgesamt 70 Objekte sind bereits zusammen gekommen - darunter eine Original-Radierung von Dieter Portugall, eine Holzskulptur von Franz Bernhard, eine Flasche Château Lafite-Rothschild, Jahrgang 1944, oder ein Edel-Whiskey. Mannheims Erster Bürgermeister Christian Specht spendiert eine Tennisstunde, die er als Trainer auf der Anlage des amtierenden Deutschen Meisters, Grün-Weiß-Mannheim, geben wird.

"Wir freuen uns über Sachgegenstände wie hübschen Schmuck oder ein kleines Instrument ebenso wie über originelle Gutscheine und Events", sagt Elsbeth Ruiner, die für die Rotarier die Charity-Auktion leitet. An ihrer Seite sind Thomas Hörrle vom Badischen Auktionshaus Wiesloch und das Porsche Zentrum Mannheim, das seine Geschäftsräume zur Verfügung stellt.

"Wenn es so läuft, wie die letzten drei Male, werden im Laufe des Tages etwa 200 bis 250 Leute direkt vor Ort mitbieten und sich weitere Bieter online beteiligen", erklärt Hörrle. Zwei Wochen vorher veröffentlichen die Rotarier einen Katalog mit rund 150 Objekten auf allen wichtigen internationalen Auktions-Plattformen.

Im vergangenen Jahr kamen so rund 20.000 Euro zusammen, die als Spende an das Kinderhospiz Sterntaler und die Jugendhilfe-Einrichtung "Freezone Straßenkids" gingen. Dieses Mal wird das Geld in zwei Projekte zum Thema Europa fließen, die der Club mitfinanziert. Zur Pressekonferenz sind auch zwei Einrichtungen geladen, die sich an der Aktion beteiligen: die Justus-von-Liebig-Schule Mannheim und die Helen-Keller-Schule Weinheim.

Passend zum Europa-Wahljahr trägt der Wettbewerb den Titel "Europe Next Generation". Teilnehmen konnten alle Schüler ab der siebten Klasse in der Metropolregion. Gemeinsam mit einem Partner aus dem europäischen Ausland sollen sich die Jugendlichen mit den Werten und dem Miteinander in der Europäischen Union auseinandersetzen.

Für die Erarbeitung eines Konzepts erhielten die Schulen vorab jeweils 1000 Euro. "Im Juli werden wir die drei besten Ideen auszeichnen und noch einmal 3000 Euro verteilen", berichtet Ruiner. Der Rest des Erlöses der Charity-Auktion geht an die "European Youth Orchestra Academy", ein Musik-Projekt aus der Region, das 41 junge Menschen im Alter von 14 bis 18 Jahren aus ganz Europa zusammenführt. Höhepunkt sind die beiden Abschlusskonzerte Ende August im Rittersaal des Mannheimer Schlosses sowie im Schlossgarten Heidelberg.

"Tolle Ideen, um Europa kennenzulernen", findet Specht, der zugleich Schirmherr von "Europe Next Generation" ist. Die Justus-von-Liebig-Schule Mannheim ging das Thema kulinarisch an. Unter dem Motto "Croissant trifft Plunder" verglichen die Jugendlichen zusammen mit Schülern einer Partnerschule in Toulon landestypische Gebäcke. Auch die Erinnerungskultur in Deutschland, Polen und Tschechien beschäftigte die Berufsschüler.

In Weinheim wollen die Jugendlichen des beruflichen Schulzentrums ihre Mitschüler mit verschiedenen Aktionen zum Wählen gehen motivieren. Auch das Heidelberger Helmholtz-Gymnasium sowie die Musikschule, das Ludwig-Frank-Gymnasium und die Geschwister-Scholl-Werkrealschule in Mannheim haben Vorschläge eingereicht.

Info: Auktionsgegenstände können bis Freitag, 8. März, beim Badischen Auktionshaus in Wiesloch, Zum Keitelberg 12, oder im Porsche Zentrum Mannheim, Elsa-Brändström-Straße 11, abgegeben werden.