Von Heike Warlich-Zink

Mannheim. "Ein Leben ohne Pferde ist möglich, aber sinnlos", stellte Thomas Strobl in Abwandlung eines berühmten Zitats von Loriot über seine bevorzugte Hunderasse fest. Der stellvertretende Ministerpräsident und Innenminister gratulierte dem Badischen Rennverein Mannheim-Seckenheim im Rahmen eines ebenso stilvollen wie kurzweiligen Festakts im VIP-Pavillon auf der Waldrennbahn persönlich zum 150-jährigen Bestehen. Schließlicht steht die fünftälteste Galopprennbahn Deutschlands mit für die Pferdesportstadt Mannheim.

"Und sie war immer irgendwie Familiensache", sagte der heutige Präsident Holger Schmid mit Blick auf die langjährigen Präsidenten Otto Burk und Carl Lochbühler, deren Nachkommen dem Verein nach wie vor verbunden sind, sowie die ehrenamtliche Arbeit der Verantwortlichen. "Wir in Mannheim lieben das Pferd so sehr, dass wir hier Traktor, Auto und Fahrrad erfunden haben, um es vom Arbeitsjoch zu befreien, und es dem Sport zur Verfügung stehen kann", bemerkte Erster Bürgermeister Christian Specht in seiner launigen Ansprache und sprach vom "Kurpfälzischen Ascot der Metropolregion".

Wie sich dieses im Lauf der Jahrzehnte entwickelte, das ist im Buch "Badenia - Die Großartige" nachzulesen. Keine Jubiläumsfestschrift im herkömmlichen Sinn, sondern eine spannende Zeitreise, die zurückführt ins Jahr 1868, als der Mannheimer Unternehmer Julius Friedrich Espenschied den Badischen Rennverein aus der Taufe hob.

Bewusst wählte man als Autorin mit Waltraud Kirsch-Mayer eine Kennerin der Pferdesportszene und Pferdeliebhaberin von Kindesbeinen an. Doch die Journalistin und Trägerin des Mannheimer Bloomaul-Ordens hat mit dem Blick von außen auf die Entwicklung des Vereins geschaut und dessen Geschichte in die Gesamthistorie mit ihren politischen und gesellschaftlichen Umbrüchen in Mannheim und der Welt ebenso amüsant wie informativ eingebettet.

Sie erinnert an die glanzvollen ersten Zeiten der Galopper auf der "Rennwiese" in der Mannheimer Oststadt, heute Teil des Luisenparks. Bereits zum ersten Renntag im Mai 1869 kamen 10.000 Besucher bei einer Gesamteinwohnerzahl Mannheims von damals gerade einmal 35.000. Mit der Zerstörung des Vereinsgeländes durch die Bombardierung im Zweiten Weltkrieg fand die Erfolgsgeschichte jedoch ein jähes Ende. Aus Kostengründen scheiterte der Neubau einer Pferderennbahn am Rheinufer oberhalb des Waldparks.

Mit der Entscheidung für eine Bundesgartenschau im Jahr 1975 zerschlugen sich auch die Pläne für eine Wiederherstellung der alten Rennwiese. Doch da gab es noch den 1889 gegründeten Pferdezucht- und Rennverein Seckenheim, der 1925 eine eigene Waldrennbahn gebaut hatte. Diese musste zwar 1934 dem Bau der Reichsautobahn (heute A 656) weichen, doch die Seckenheimer starteten neu durch und bauten eine neue Waldrennbahn im Dossenwald, wo seit 1950 Renntage stattfinden.

1969 fusionierte der Badische Rennverein mit dem Pferdezucht- und Rennverein zum heutigen Badischen Rennverein Mannheim-Seckenheim. Die Waldrennbahn wurde gemeinsam auf Vordermann gebracht und zu ihrer heutigen Größe ausgebaut - um damit ab 1973 die große Bühne für das traditionelle "Badenia-Jagdrennen" zu schaffen, das seither wieder in Mannheim ausgetragen wird. Übrigens nicht nur im Galoppsport, sondern auch als hochkarätige Springprüfung des Reiter-Verein Mannheim im Rahmen des Maimarktturniers.

Zum Jubiläum hat der Verein noch einmal kräftig in die Waldrennbahn im Turfweg 15 investiert, beispielsweise Eingangsbereich und Führring neu gestaltet und die Startmaschine generalüberholt. Vor allem aber will er mit den Besuchern feiern. Denn nach wie vor versteht man sich als Treffpunkt für die ganze Familie. Das nächste Mal am Freitag, 8. Juni, wenn ein After-Work-Renntag stattfindet.

Info: Karten für den Renntag zum Preis von acht Euro unter www.badischer-rennverein.de. Das Buch "Badenia - Die Großartige, 150 Jahre Galopprennsport in Mannheim" ist ab sofort erhältlich.