Von Heike Warlich-Zink

Mannheim. Die für den heutigen Mittwoch um 9 Uhr angesetzte Zwangsversteigerung des Alten Relaishauses im Mannheimer Stadtteil Rheinau wurde am Montag von der Sparkasse Rhein-Neckar-Nord kurzfristig abgesagt. Die Immobilie diente der Bank als Sicherheit, falls der Kredit vom Eigentümer nicht bedient werden kann.

"In diesem Fall sollte unsere Kreditsicherheit mittels Zwangsversteigerung verwertet werden. Nun kam der Schuldner allerdings unerwartet seinen Verpflichtungen nach, sodass die Sparkasse als Gläubiger die Immobilie nicht mehr zwangsversteigern muss und auch rechtlich nicht zwangsversteigern darf", teilte deren Pressesprecher Rico Fischer auf RNZ-Nachfrage mit. Wie es weitergehe liege im Ermessen des Eigentümers.

Die Stadt sei in diese Entscheidung weder eingebunden noch darüber informiert worden. Diese wollte mitbieten, um das denkmalgeschützte Gebäude für den Stadtteil zu erhalten.

"Wir haben bis jetzt noch keine offizielle Absage der Zwangsversteigerung erhalten. Daher können wir aktuell nichts dazu sagen und Spekulationen nicht kommentieren", bestätigte Stadtsprecher Jan Krasko. Auch der für die Rheinau zuständige SPD-Stadtrat Thorsten Riehle wusste nur aufgrund entsprechender Medienberichte von der Absage.

"Wenn es aber tatsächlich so sein sollte, dass der bisherige Eigentümer auch künftig Eigentümer bleibt, dann halte ich das für schlecht. Wie er mit dem Gebäude umgegangen ist, hat er ja in der Vergangenheit gezeigt. Wichtig für den Stadtteil ist eine schnelle Lösung, die die Verwaltung angeboten hätte", erklärt Riehle. Für ihn wäre es nicht akzeptabel, wenn der Zustand auf die nächsten Jahre weiter so bleiben würde, wie er sich jetzt darstellt.

Letzterem stimmt auch CDU-Stadtrat Claudius Kranz zu: "Schlecht an der Entscheidung ist sicher, dass für die Rheinau keine Klarheit geschaffen werden konnte. Ob die Zwangsversteigerung aber auch das Ergebnis gebracht hätte, das sich Bürger gewünscht hätten, wäre auch nicht sicher gewesen", so Kranz und plädiert dafür, dass die Bauverwaltung alle möglichen Maßnahmen einleitet, damit das Objekt nicht in dem vorhandenen Zustand verharrt.

"Denn bei aller Diskussion um Erhalt oder Abriss, kein Rheinauer will, dass sich der Ist-Zustand auf längere Zeit fortsetzt", betonte Kranz. Die Stadt ist bereits mit 90.000 Euro in Vorlage gegangen, um Sicherungsmaßnahmen durchzuführen, nachdem das Alte Relaishaus am 21. Oktober 2015 durch ein Feuer so stark zerstört wurde, dass Einsturzgefahr bestand. Der wegen Brandstiftung verurteilte Eigentümer sitzt nach wie vor in Haft. In den vergangenen Monaten hatte man sich im Stadtteil intensiv über eine künftige Nutzung Gedanken gemacht, die von Gastronomie über Seniorenbegegnungsstätte, Heimatmuseum und Kulturtreff bis hin zur Unterbringung des Quartiermanagements reichen.

Einen weiteren Vorschlag aus der Bevölkerung, den Polizeiposten an dieser zentralen Stelle in Rheinau-Mitte unterzubringen, hatte der Mannheimer Landtagsabgeordnete Boris Weirauch (SPD) an Innenminister Thomas Strobl weitergeleitet. Dieser hat jedoch eine Verlegung mit der Begründung abgelehnt, dass die aktuelle Unterbringung des Polizeipostens in Rheinau-Casterfeld in einer landeseigenen Liegenschaft den technischen und polizeifachlichen Anforderungen genüge.