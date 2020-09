Mannheim. (RNZ) Am Sonntag, 20. September, ist Weltkindertag. Aus diesem Anlass laden die Reiss-Engelhorn-Museen Mädchen und Jungen zu einem Museumsabenteuer ein. Der Eintritt zu allen Ausstellungen ist an diesem Tag für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre frei. Außerdem gibt es spannende Experimente für Familien.

> Zeitreise und Kreativ-Aktion: Die Schauen der Reiss-Engelhorn-Museen katapultieren Klein und Groß in die Vergangenheit – von der Steinzeithöhle über das Reich der Pharaonen und das antike Griechenland bis zum Prunk am Hofe der Kurfürsten. Inspiriert von den Ausstellungen sollen die jungen Besucher am Weltkindertag selbst kreativ werden. Im Museum Weltkulturen erwartet sie eine besondere Fotowand. Dort können sie sich nach ägyptischem Vorbild in Szene setzen. Im Museum Zeughaus liefert die Foto-Ausstellung "In 80 Bildern um die Welt" Anregung für eigene künstlerische Arbeiten zum Thema "Traumurlaub". So viel Kreativität wird bei einem Gewinnspiel mit attraktiven Preisen belohnt.

> Experimente für Familien: In die faszinierende Welt des Unsichtbaren entführt das Projekt "X-perimente". Am 19. und 20. September entschlüsseln Familien mit Kindern zwischen sechs und zwölf Jahren Geheimnisse der Naturwissenschaften. Auf dem Programm stehen Experimente rund um die Themen Röntgen, UV-Strahlung und Ultraschall. Die Familien-Nachmittage finden jeweils von 14 bis 16.30 Uhr unter Einhaltung der aktuellen Corona-Hygienemaßnahmen im Museum Zeughaus statt.

Das Projekt "X-perimente" wurde anlässlich eines Doppeljubiläums ins Leben gerufen. Bundesweit wird 2020 der 125. Entdeckungstag der Röntgenstrahlen und der 175. Geburtstag ihres Entdeckers und ersten Physik-Nobelpreisträgers Wilhelm Conrad Röntgen gefeiert. Das Projekt wird von der Klaus Tschira Stiftung ermöglicht und will Kinder und Jugendliche spielerisch für Naturwissenschaften begeistern.

Info: Die Teilnahme ist kostenfrei. Eine vorherige Anmeldung ist jedoch erforderlich unter 0621 / 293 37 71 oder buchungen.rem@mannheim.de