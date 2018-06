Von Peter Wiest

Mannheim. Keine Sorge: Das Zelt ist stehen geblieben. Aber gewackelt haben sie schon bedenklich, die Zelt-Wände bei diesem Konzert. Was auch nicht verwunderlich ist - wenn 2000 Fans praktisch ununterbrochen auf und ab hüpfen vor Begeisterung.

2000 Fans, wie sie zumindest äußerlich kaum unterschiedlicher sein könnten: Nein, nicht nur das klassische Reggae-Publikum mit Dreadlocks und grellbunten Klamotten ist zum Auftritt des deutschen Superstars Gentleman zum Zeltfestival Rhein-Neckar gekommen.

Daneben finden sich auch adrett oder weniger adrett gekleidete "Normalos" - und zwar jeden Alters. "Ich hab ihn schon mal in Spanien gesehen und war hin und weg", schwärmt eine ältere Dame aus Heidelberg von ihrem letzten Gentleman-Konzert - und reiht sich ein in die Phalanx der Tänzer und Hüpfer, die an diesem Abend einfach nur glücklich sind.

Das ist wohl auch mit das Erfolgs-Geheimnis hinter Gentlemans Auftritt und seiner Musik: Endlich mal weg mit der lästigen Alltags-Problematik! Einfach sorgenfrei und schwerelos sein - wenigstens für anderthalb Stunden und vielleicht sogar auch danach noch. Reggae-Feeling eben, wie es musikalisch und stimmungsmäßig in jeder Hinsicht kaum ursprünglicher sein könnte.

Die dereinst von der Sonneninsel Jamaika importierte Musik, die das karibische Lebensgefühl nach Europa gebracht hat - bis heute und immer wieder. Da wundert es einen nicht mehr, dass dieser deutsche Musiker namens Gentleman längst selbst im Mutterland des Reggaes ein Star ist - lässiger, publikumsnäher und authentischer als er kann man das eigentlich nicht umsetzen.

"Tranquility", "Love Chant", "Rumours", "Motivation" oder "To the Top": Wie sie auch heißen, die Gentleman-Hits, er hat sie alle im Programm im Zelt auf dem Maimarktgelände. Das Publikum kennt und liebt sie: Vom ersten Ton an sind die 2000 dabei, johlen vor Begeisterung, singen mit - und heben immer wieder ab. Mitgebracht hat der Sänger für diese Party eine wundervolle Band mit Musikern, die den Reggae anscheinend mit der Muttermilch aufgesogen haben.

Ebenfalls dabei sind die nicht weniger wunderbaren und stimmlich beeindruckenden Sängerinnen Tamika und Treesha. Die dürfen auch mal selbst das eine oder andere Solo anstimmen und bekommen viel Applaus. Dann jedoch wird schnell wieder klar, wer hier den Taktstock schwingt, und der Heizer ist im erfreulicherweise gar nicht so schwülen Zelt-Maschinenraum: Gentleman hat sein Publikum fest im Griff. Das immer wieder laut ertönende "Maaaannnhei-ei-eim" hätte es dazu gar nicht gebraucht - findet aber trotzdem die entsprechende Resonanz.

Ebenfalls nicht ohne Resonanz bleibt Gentlemans Aufruf, sich zu beteiligen an seiner Spendenkampagne für die Initiative "Viva con Agua", die unter der Zielsetzung "Sauberes Trinkwasser für alle" Wasserprojekte im In- und Ausland fördert und der mittlerweile zahlreiche Stars angehören. Seinem Aufruf, an diesem Abend das Pfand auf ausgegebene Trinkbecher für "Viva con Agua" zu spenden, folgen nicht wenige der Zuschauer - was den Mann auf der Bühne dann seinerseits sichtlich glücklich und zufrieden mithüpfen lässt.

Dass nach einer guten Stunde Dauer-Reggae noch lange nicht Schluss sein kann bei einem solchen Event, sogar wenn der eine oder die andere im Publikum doch schon ein bisschen müde gehüpft ist, versteht sich von selbst.

Zugaben gibt es gleich mehrere - unter anderem auch das von den Fans herbeigesehnte "Superior", das noch einmal zeigt, wie wuchtig und kraftvoll Reggae daherkommen kann. Zum Ausklang darf dann natürlich auch noch ein Stück von Bob Marley, dem Urvater der Reggae-Musik, nicht fehlen. Mit dem "Redemption Song" im Ohr und im Herzen geht’s raus in die Nacht nach diesem Konzert - angenehm ausgelaugt und einfach nur gut drauf.