Von Willi Berg

Mannheim. Mit gefälschten Urkunden hat sich ein 38-Jähriger die Approbation als Arzt und Psychologe erschlichen. Studiert hat der Deutsch-Ungar jedoch noch nie: von Beruf ist er Maler und Lackierer. Das Mannheimer Schöffengericht verurteilte ihn jetzt zu zwei gesonderten Bewährungsstrafen über je 15 und 22 Monate, weil er trotzdem als Psychologe in einer Praxis in der Mannheimer Innenstadt arbeitete.

Der Angeklagte habe sich unberechtigt als "Dr. med. Dipl.-Psych." in Mannheim niedergelassen, sagte der Vorsitzende Richter Michael Eichhorn und sprach von einem "Vertrauensmissbrauch" gegenüber den Patienten. Die seien davon ausgegangen, dass der Mann über die nötige Qualifikation verfüge. Die Patienten seien aber "nicht völlig unzufrieden" mit dessen Arbeit gewesen, so der Richter: Keiner habe Strafanzeige gestellt.

Das Fachwissen habe er sich "angelesen und Fortbildungen besucht", sagte der Angeklagte. Und von seinen Patienten seiner Praxis für Psychosomatik und Psychotherapie, Kinder- und Jugendpsychotherapie ein "gutes Feedback" erhalten. Es gebe keinen Hinweis, dass sein Mandant einen Schaden verursacht habe, sagte Verteidiger Wolfgang Stahl. Von 2015 bis 2016 erhielt der Angeklagte Honorare von der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) in Höhe von 111.000 Euro.

Um seine Approbation in Deutschland zu erlangen, hatte er gefälschte Urkunden einer ungarischen Universität über ein Psychologiestudium sowie eine Ausbildung zum Kinder- und Jugendpsychotherapeuten vorgelegt. Zudem kaufte er sich eine gefälschte Promotionsurkunde, die ihn als Doktor der Medizin auswies. 7000 Euro habe er dafür bezahlt, so der Angeklagte.

Das Gericht befand ihn jetzt der Urkundenfälschung, des Betruges sowie des Missbrauchs von Titeln und Berufsbezeichnungen für schuldig. Richter Eichhorn geht von einer "positiven Sozialprognose" aus. Der Angeklagte habe sein Leben grundlegend geändert und arbeite jetzt als Rettungssanitäter in Berlin. Diese Ausbildung hat er tatsächlich absolviert.

Der falsche Psychologe wurde 1980 in Ungarn geboren. Sein Leben nach dem Tod seines Vaters sei für ihn "eine reine Katastrophe" gewesen. Als Jugendlicher zog er nach Deutschland. Er habe nur schwer Fuß gefasst und einen Fehler nach dem anderen begangen. Als ihm in Ungarn gefälschte Studienabschlüsse angeboten wurden, habe er sich finanziell in einer "ausweglosen Lage" gefunden.

Die KV Baden-Württemberg verlangt jetzt die zu Unrecht gezahlten Honorare zurück. Davon sei "so gut wie nichts übrig geblieben", so der Angeklagte. Er habe damals Steuern entrichtet und Mitarbeiter bezahlt. Ein Vergleich mit der KV sei gescheitert, sagte sein Verteidiger.

Bereits im April 2016 war der Angeklagte zu einer Geldstrafe über 4600 Euro verurteilt worden, weil er 2015 in einem anderen Bundesland eine gefälschte Approbationsurkunde vorgelegt hatte. Dennoch arbeitete er in seiner Mannheimer Praxis weiter, bis der Betrug aufflog.