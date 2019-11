Von Harald Berlinghof

Mannheim. „Herr Zeuge, Sie dürfen meine Fragen beantworten, aber nicht beanstanden“, weist Rechtsanwalt Holger C. Rohne mit lauter Stimme den zunehmend einsilbig werdenden Zeugen M. zurecht. „Herr Rechtsanwalt, bewahren Sie die Ruhe. Wenn hier einer laut wird, dann bin ich das“, versucht Richterin Lena Hensel die Wogen zu glätten.

Die Fortsetzung des Prozesses im Mannheimer Amtsgericht gegen einen Beamten der Mannheimer Wasserschutzpolizei läuft zu diesem Zeitpunkt zunehmend aus dem Ruder. Der Angeklagte soll 2300 Euro, die er von Lkw-Fahrern eingezogen hat, nicht ordnungsgemäß abgerechnet haben. Zwischen Anwalt und Richterin herrscht ein rauer Umgangston, der schließlich darin gipfelt, dass der Verteidiger einen Befangenheitsantrag gegen die Vorsitzende stellen wird. Vier Zeugen sind zur Verhandlung geladen. Einer von ihnen zeichnet ein gemischtes Bild des Angeklagten: Er galt als beliebt und engagiert. Defizite gab es beim direkten Umgang mit den Bürgern. Im Jahr 2010 war er in ungenehmigte Nebentätigkeiten sowie in einen Verkehrsunfall verwickelt. In diesem Zusammenhang soll er Zeugen eingeschüchtert haben. Die Folgen waren ein Disziplinarverfahren und eine Herabstufung bei der Besoldung.

Bislang konnte der Verbleib des Geldes in dem Verfahren nicht schlüssig geklärt werden. Auch weil Geldübergaben innerhalb der Polizeistation nicht dokumentiert werden. „Das war bei uns bisher noch nie ein Problem“, so der Zeuge M. Der Verteidiger bleibt bei seiner Strategie, allen Zeugen zahlreiche Detailfragen zu stellen. Die Richterin und die Staatsanwaltschaft möchten den Prozess vorantreiben und zu Ende bringen. Als der Anwalt fragt, wie lange der Ausdruck eines Bildes mit dem Drucker der Polizeistation dauert, mischt sich die Richterin ein. „Frau Vorsitzende, Sie entziehen mir jetzt das Wort. Das geht so nicht. Ich bitte, dass dazu ein Gerichtsbeschluss erfolgt“, erwidert der Anwalt.

Die Richterin tut ihm den Gefallen: „Es ergeht der Beschluss: Die Frage wird zurückgewiesen“, erklärt sie. Schließlich wird ein Zeuge aufgerufen, über dessen Erscheinen der Anwalt nicht informiert ist und auf den er sich nicht vorbereiten konnte. Er widerspricht der Befragung des Zeugen. Und der Mann kann tatsächlich gehen.

Der Befangenheitsantrag des Verteidigers bezieht sich auf einige Aussagen der Richterin und ihr Verhalten ihm gegenüber – bis hin zur Mimik, die sie bei seinen Fragen an den Tag lege. Auch den in der RNZ vom Mittwoch wiedergegebenen Satz der Richterin, ob er die Verantwortung für das verschwundene Geld auf eine Kollegin des Angeklagten abwälzen wolle, führt er als Grund an.

Als die Richterin den Befangenheitsantrag des Verteidigers erst nach dem Verlesen eines Schriftstücks zulassen will, platzt dem Verteidiger der Kragen: „Frau Vorsitzende, das dürfen Sie nicht, auch nichts mehr verlesen. Entweder kann ich meinen Befangenheitsantrag jetzt sofort stellen oder ich stehe auf und gehe.“ Die Richterin gibt nach und der Verteidiger begründet seinen Antrag.

Über den Befangenheitsantrag muss ein anderer Richter entscheiden. Eine Verhandlungsunterbrechung wird dafür nötig sein. Als die Richterin zurückkommt, gibt sie bekannt, dass der Befangenheitsantrag nicht kurzfristig entschieden werden kann und die Verhandlung deshalb noch einmal vertagt wird. Der Prozess wird am nächsten Freitag, 15. November, 9 Uhr, fortgesetzt.