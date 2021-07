Mannheim. (RNZ/ppf) In einer Nacht- und Nebelaktion am 13. Juli haben Klima-Aktivisten von Extinction Rebellion einen Parkplatz in der Schwetzingerstadt mit einem Hochbeet in eine kleine Parkanlage verwandelt. "In der Seckenheimer Str. 23 ist das Hochbeet zu bewundern und freut sich über Wasser und Pflege", schreiben die Aktivisten in einer Pressemitteilung. Die Pflanzkästen sind Teil einer deutschlandweiten XR-Aktionsreihe unter dem Namen #Platzpark.

"Parkplätze nehmen einen zu großen Teil unserer Städte ein und wir müssen den öffentlichen Raum endlich vom Autoverkehr zurücknehmen", so Holger Krahn, einer der Aktivisten. "Mannheim hat in der Vergangenheit immer noch zu wenig für eine nachhaltige Verkehrswende getan und der Ausbau der Radwege und des ÖPNV ist längst überfällig. Auch über eine autofreie Innenstadt (mit wenigen Ausnahmen) sollte die Stadt Mannheim ernsthaft nachdenken." Auch durch mehr Grünflächen könne etwas gegen die Folgen des Klimawandels wie Überhitzung und Tropennächten getan werden.

Foto: Extinction Rebellion Mannheim

Das Hochbeete ist zudem mit einfachen Fahrradständern ausgestattet, um eine nachhaltige und gesunde Fortbewegung im urbanen Raum anzuregen. Da die StVO eine Nutzung regulärer Parkplätze auch für (ausreichend sichtbar) geparkte Fahrräder vorsieht, sehen die Aktivisten die Fläche nicht zweckentfremdet und fordern, dass der Platzpark bestehen bleibt. Er solle zu dem als Mahnmal dienen, die Verkehrswende voranzutreiben.

Extinction Rebellion setzt sich laut eigenen Aussagen mit friedlichem zivilen Ungehorsam für einen repräsentativen Bürgerrat ein, der Maßnahmen gegen den "drohenden ökologischen und zivilisatorischen Kollaps" beschließen soll.

Die Bewegung fordert die Politik auf, den "Klimanotfall" anzuerkennen und Klimaneutralität bis 2025 zu erreichen. Sie wurde 2018 in Großbritannien gegründet und ist mittlerweile in über 70 Ländern auf sechs Kontinenten vertreten. In Deutschland gibt es circa 130 aktive Ortsgruppen.