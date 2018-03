Von Olivia Kaiser

Mannheim. Die klirrende Kälte konnte sie nicht abhalten: Ungefähr 800 Menschen hatten sich laut Veranstalter am Samstagnachmittag im Ehrenhof des Mannheimer Schlosses versammelt, um gegen die türkische Militäroffensive in der syrischen Kurdenregion Afrin zu demonstrieren und um ihre Anteilnahme für die dort lebende Zivilbevölkerung zum Ausdruck zu bringen. Seit dem 20. Januar greift die Türkei die kurdische Enklave Afrin in Nordsyrien an. In der Region leben etwa eine Million Menschen, viele sind während des syrischen Bürgerkriegs in die bis dato vergleichsweise sichere Gegend geflüchtet.

Vom Schloss zogen die Demonstranten, darunter viele Frauen und Kinder, durch die Breite Straße zum Alten Messplatz. Dabei forderten sie lautstark das Ende der türkischen Angriffe und ebenso den sofortigen Stopp von deutschen Rüstungsexporten in die Türkei. Die zum Großteil kurdischen und deutschen Demonstranten waren dem Aufruf von mehr als 20 Organisationen gefolgt, darunter das Kurdische Gesellschaftszentrum Mannheim-Ludwigshafen, die Partei Die Linke oder das Mannheimer Friedensplenum. Bei der anschließenden Kundgebung sprach unter anderem die Mannheimer Bundestagsabgeordnete Gökay Akbulut (Linke). Sie verurteilte die türkischen Angriffe und forderte die Bundesregierung auf, dis ebenfalls zu tun. "Alle Fraktionen im Bundestag haben das als völkerrechtswidrigen Akt verurteilt, jetzt muss auch die Bundesregierung diesen Schritt tun." Es sei untragbar, dass ein NATO-Mitglied einen solch völkerrechtlichen Akt beginge, so Akbulut, und genauso untragbar seien deutsche Rüstungsexporte in die Türkei.

Marsch und Kundgebung verliefen emotional, aber friedlich - was wohl auch einer hohen Polizeipräsenz zu verdanken war. In der Vergangenheit war es in Mannheim bereits mehrfach am Rand von Demonstrationen zu Handgreiflichkeiten zwischen Kurden und Erdogan-Anhängern gekommen. Erst am vergangenen Freitag musste die Polizei bei einer kurdischen Spontandemo am Hauptbahnhof eingreifen. "Wir hatten am Samstag mehrere Hundertschaften im Einsatz", erklärte ein Polizeisprecher. Zu besonderen Vorkommnissen sei es nicht gekommen. Das bestätigte auch Gökay Akbulut, die betonte, dass sich die Demonstranten durch Provokationen wie den sogenannten Wolfsgruß, das Erkennungszeichen türkischer Nationalisten, zum Glück nicht hatten aus der Ruhe bringen lassen.

Die für Sonntag angekündigte Gegendemonstration der türkischer Nationalisten wurde kurzfristig abgesagt. Eine weitere Kundgebung der Veranstalter der Samstag-Demo im Ehrenhof fand aber dennoch statt. Etwa 250 Menschen waren nochmals zusammen gekommen, um ein Zeichen gegen Nationalismus und Faschismus zu setzen.