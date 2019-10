Von Olivia Kaiser

Mannheim. Federumhänge in allen Farben und glitzernde Korsagen hängen an eisernen Stangen, in einem Regal stehen fein säuberlich geordnet circa 50 Paar Tanzpumps, Hüte und Kopfschmuck stapeln sich in einer offenen Schrankwand. Einen solchen Kostümfundus würde man eher im Moulin Rouge in Paris vermuten, als im Leimener Industriegebiet.

In einer unscheinbaren Halle, lagern sämtliche Kostüme samt Accessoires der Palazzo-Revuetänzerinnen. "Das ist mein Lieblingsstück", sagt Rhiannah Kitching stolz und nimmt ein hauchdünnes Trikot in Hellblau und Pfirsich von der Stange. Dann deutet die 36-Jährige auf einen riesigen hellblauen Federkranz: "Der gehört noch dazu. Das Kostüm haben wir in der Saison 2016/2017 getragen." Das Trikot ist mit winzigen Strass-Steinchen bestickt. Die hat Rhiannah Kitching in mühevoller Kleinarbeit selbst angebracht. Denn die Australierin ist nicht nur die Chefin der zehn Palazzo-Tänzerinnen, sondern entwirft sämtliche Kostüme und stellt sie eigenhändig her.

Besonders stolz ist sie auch auf den asiatischen Hut, bei dessen Herstellung Stefan Huber zur Hand ging. Spanisch mutet der rote Kopfschmuck an. Fotos: Gerold

Die Auftritte der Tänzerinnen sind der rote Faden der Dinnershow, die jedes Jahr im Spiegelzelt auf dem Mannheimer Europaplatz gastiert. Zwischen den einzelnen Akrobatiknummern und Gängen des Menüs haben sie ihre Auftritte. 2009 kam Rhiannah Kitching, die zuvor unter anderem als Fronttänzerin im Moulin Rouge auftrat, ins Palazzo - und ist bis heute geblieben. "Ich wollte schon immer in Deutschland leben", erzählt sie. "Und dann habe ich im Palazzo meinen Mann kennengelernt."

Gemeint ist Stefan Huber, der Managing Director von Palazzo. Der kennt sich genau aus im Fundus: "Hier lagern 2000 Kostüme im Wert von 500.000 Euro." 130 Kostüme gibt es für die Tänzerinnen pro Saison, im Schnitt zertanzt jede fünf Paar Schuhe. Wertvoll sind vor allem der ausladende Federschmuck und die mit Swarovski-Steinen bestickten Anzüge.

Seit 2011 leitet Rhiannah Kitching die Geschicke der Revuetänzerinnen. Sie hält das Casting ab und stellt die Truppe zusammen, erarbeitet Choreografien und fungiert als Trainerin. Doch die anspruchsvollste Arbeit sind die Kostüme. "Ich tanze schon, seit ich ein kleines Mädchen war, und meine Mutter hat immer meine Kostüme genäht", erzählt Kitching, die in Sydney aufgewachsen ist. Später habe sie dann selbst Hand angelegt. "Ich hatte also eine gewisse Erfahrung im Nähen und Schneidern, doch am Anfang war es schwer." Lachend zeigt sie ihr erstes selbst genähtes Stück für den Palazzo. "Ich hatte eine Stretchkorsage bestellt, doch der Stoff, mit dem ich siebenäht habe, war kein Stretch."

Ausdauer und Geduld sind gefragt, vor allem, wenn die Kostüme mit unzähligen Glitzersteinen verziert sind. Bis zu zehn Stunden dauert die Fertigung eines Teils. Nicht selten fiel die Produktion in die Abend- und Nachtstunden, wenn die beiden kleinen Töchter im Bett lagen. Die Fortschritte im Design lassen sich vor allem an den unzähligen Kopfbedeckungen ablesen, die Kitching im Laufe der Jahre entworfen hat. Zu Beginn war es noch ein mit Paillettenstoff überzogener Zylinder. Für die Saison 2013/ 2014 kreierte sie bereits prunkvollen asiatisch anmutenden Kopfschmuck.

So schön die Kostüme aussehen, so unbequem sind sie zu tragen. An die zwei Kilo wiegt beispielsweise der Federschmuck, der einem Rucksack gleich auf den Rücken geschnallt wird. Ungefähr genauso schwer kann ein Federkopfschmuck sein. Doch das soll das Publikum nicht merken. "Als Showgirl muss man jedes Kostüm anmutig tragen können", betont Rhiannah Kitching und zeigt eine weitere Kreation, auf die sie sehr stolz ist: eine edle schwarze Korsage mit Federn verziert. Jede einzelne hat sie sorgsam mit Heißkleber angebracht. Nicht nur mit diesem Stück, sondern mit allen Kreationen, die mittlerweile eine ganze Lagerhalle füllen, verbindet die Australierin wertvolle Erinnerungen.

Vom Moulin Rouge nach Mannheim

Die Kostüme für Palazzo 2019 werden allerdings nicht in Leimen, sondern in Mannheim aufbewahrt, wo Rhiannah Kitching seit Kurzem ein Atelier hat. Für die aktuelle Show beginnt jetzt die heiße Phase. Die Tänzerinnen sind eingetroffen und haben mit den Proben begonnen. Sechs bis sieben Stunden täglich üben sie die Choreografie, die nicht selten im Spiegelzelt noch einmal den realen Bedingungen angepasst werden muss. Auch letzte Änderungen an den Kostümen sind mitunter notwendig.

Bis 2018 tanzte Rhiannah Kitching im Palazzo, dieses Jahr ist sie erstmals nicht auf der Bühne aktiv. Doch wer glaubt, dass sich die Tanzchefin jetzt bis Ende März entspannt zurücklehnen kann, der irrt. Denn schon kreisen ihre Gedanken um die nächste Palazzo-Saison. Nach der Show ist eben immer vor der Show.