Einsatzkräfte der Polizei kesselten etwa 300 Personen auf der Augustaanlage ein, die nach der Auflösung der Pro-Palästina-Kundgebung am Friedensplatz in Richtung Innenstadt unterwegs waren. Foto: Priebe

Von Olivia Kaiser

Mannheim. Es waren Szenen, die man in Mannheim so schon lange nicht mehr gesehen hatte: Menschen, die Hamas-Flaggen schwenkten, antiisraelische Parolen skandierten und aggressiv gegen Einsatzkräfte vorgingen. Bei einer Pro-Palästina-Kundgebung am 15. Mai hatten sich etwa 500 Menschen auf und um den Friedensplatz versammelt. Nachdem die Kundgebung aufgelöst worden war, versuchte eine Gruppe von etwa 300 Demonstranten, über die Augustaanlage in Richtung Innenstadt vorzudringen, sie wurde von der Polizei eingekesselt. Auch in der Nähe des Marktplatzes lösten Einsatzkräfte eine größere Menschenmenge auf. Zur Aufklärung der Geschehnisse richtete die Polizei die Ermittlungsgruppe "Friedensplatz" ein. Am Montag gab sie nun eine erste Bilanz der Ermittlungsergebnisse bekannt.

Anlässlich der Kundgebung war das Polizeipräsidium Mannheim mit Unterstützung anderer Polizeipräsidien mit mehreren Hundert Beamten im Großeinsatz. Eigentlich waren aufgrund der Corona-Beschränkungen nur 150 Demonstranten auf dem Friedensplatz nahe dem Technoseum zugelassen. Doch am Ende sollten es mehr als drei Mal so viel sein. Meist handelte es sich um junge Menschen, die nicht nur aus Mannheim, sondern auch aus Ludwigshafen, der Vorderplatz, dem Raum Heidelberg und sogar aus Frankfurt und Stuttgart gekommen waren.

Weil immer mehr Demonstranten auf den Platz strömten, konnten bald die aufgrund der Corona-Pandemie nötigen Abstände nur noch schwer eingehalten werden. Die Organisatoren verloren zusehends die Kontrolle, die Stimmung kippte. Als wiederholt die Versammlungsauflagen missachtet wurden, löste die Versammlungsbehörde der Stadt die Kundgebung schließlich gegen 17.30 Uhr auf. Unter anderem wurde eine Israel-Flagge angezündet.

Nach der Auflösung kam es zu chaotischen Szenen. Versammlungsteilnehmer griffen Polizeibeamte an. Darüber hinaus bildeten sich zwei nicht genehmigte Aufzüge in der Augustaanlage und am Marktplatz. Einsatzkräfte kesselten die Gruppen ein. Dabei wurde laut Polizeibericht die Identität von 358 Personen festgestellt.

Noch am Abend des 15. Mai richtete das Polizeipräsidium Mannheim die Ermittlungsgruppe "Friedensplatz" ein. Sie wird vom Dezernat Staatsschutz geleitet und besteht aus zwölf Ermittlern, darunter Spezialisten aus den Bereichen Multimedia-Forensik, Cybercrime und Kriminaltechnik.

Ergebnis der "umfangreichen und akribischen" Ermittlungsarbeit: Man identifizierte 26 Tatverdächtige, denen zahlreiche Straftaten vorgeworfen werden. Gleich acht Mal geht es dabei um Volksverhetzung, wobei die Ermittlungen dazu laut Polizei noch andauern. Ebenfalls noch nicht abgeschlossen sind die Untersuchungen im Zug der Flaggenverbrennung – wobei es sich einmal um einen Versuch und einmal um den tatsächlichen Tatbestand der "Verletzung von Flaggen und Hoheitszeichen ausländischer Staaten" handelt.

Gegen einen Tatverdächtigen wird wegen schweren Landfriedensbruchs ermittelt. Da er außerdem Vollstreckungsbeamte angriff, erhält er auch eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung. Doch er war nicht der Einzige, der Polizisten angriff, Widerstand leistete oder die Beamten beleidigte. In dem Bericht aufgelistet sind vier Fälle von gefährlicher Körperverletzung, zwei Fälle von Körperverletzung, drei Fälle von Beleidigung – wobei ein Tatverdächtiger außerdem wegen Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz angezeigt wurde – sowie ein Fall von Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Hinzu kommen ein Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und in einem Fall der Missbrauch von Ausweispapieren.

Auch zwei Sachbeschädigungen an Dienstfahrzeugen der Polizei sind protokolliert. Die Täter konnten bislang jedoch nicht gefunden werden. Die Ermittlungen dauern an. Darüber hinaus wurden gegen 346 Personen Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen der Teilnahme an den nicht genehmigten Aufzügen bei der Bußgeldstelle der Stadt Mannheim vorgelegt.

Update: Montag, 2. August 2021, 20 Uhr

Am 15. Mai kam es im Rahmen der Palästinenser-Demo auf der Augustaanlage zu Ausschreitungen. Foto: Priebe

Update: Montag, 2. August 2021, 10.59 Uhr

Verfassungsschutz rechnete mit Teilnahme von Extremisten

Ausschreitungen bei Palästinenser-Demo: Innenminister Strobl antwortete SPD-Politiker Weirauch - 18 Verdächtige, 21 Straftaten

Von Alexander Albrecht

Mannheim. Bei den Ausschreitungen während der pro-palästinensischen Demonstration am 15. Mai ist es in der Stadt zu 21 teils schweren Straftaten, vor allem gegen Polizisten, gekommen. Das geht aus der Antwort von Innenminister Thomas Strobl auf die Kleine Anfrage des Mannheimer SPD-Landtagsabgeordneten Boris Weirauch hervor. Insgesamt gibt es 18 Tatverdächtige, von denen sich mehrere wegen zwei Delikten verantworten müssen, außerdem sind der Staatsanwaltschaft drei Anzeigen gegen Unbekannt vorgelegt worden.

Die Liste der Vorwürfe ist so lang wie erschreckend, darunter sind: schwerer Landfriedensbruch, Volksverhetzung, gefährliche Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung von Beamten, Drogenbesitz und antisemitische Hassparolen. Ein Mann warf Steine auf Polizisten, wodurch sich ein Ordnungshüter an der Hand verletzte. Ein anderer Teilnehmer stieß einen Beamten in den Rücken und leistete Widerstand gegen seine Festnahme. Ein weiterer Verdächtiger rief mit seinem Megafon "Israel Kindermörder!" in die Menge, ein Demonstrant trug ein T-Shirt mit der Aufschrift "Stopp (Kindermörder) Israel". Zwei Einsatzfahrzeuge wurden durch Steinwürfe beschädigt. Eine unbekannte Person wurde dabei beobachtet, wie sie eine israelische Flagge anzündete und danach in der Masse unerkannt fliehen konnte. Ein Verdächtiger wurde von den Polizisten vor dem Entzünden einer Israel-Fahne gestoppt.

Von den 18 Hauptverdächtigen sind neun Personen in Mannheim, vier im Rhein-Neckar-Kreis sowie jeweils zwei in Ludwigshafen und Viernheim und eine im Kreis Karlsruhe gemeldet. Lediglich ein Drittel stellen die Mannheimer unter den 358 Menschen, die wegen Ordnungswidrigkeiten angezeigt worden sind. Die Mehrheit wohnt überwiegend im Umkreis von 30 bis 50 Kilometern.

"Die Straftaten, insbesondere gegen die Einsatzkräfte, machen deutlich, dass die Demonstranten das Versammlungsrecht vorsätzlich missbraucht haben. Das war zu erwarten, zumal den Sicherheitsbehörden offenkundig bekannt war, dass gewaltbereite Extremisten an der Kundgebung teilnehmen und bereits im Vorfeld davon ausgegangen werden konnte, dass es hier vermehrt zu Straftaten kommen wird", erklärt der Innen- und Verfassungsschutzexperte Weirauch.

Tatsächlich lagen dem Landesamt für Verfassungsschutz Baden-Württemberg laut der Antwort des Ministeriums im Vorfeld Erkenntnisse über die voraussichtliche Beteiligung von Extremisten an der Kundgebung vor, "jedoch keine Erkenntnisse über etwaige geplante Ausschreitungen oder Rechtsverstöße". Auch das Landeskriminalamt (LKA) in Stuttgart, der Anmelder und die Stadt hatten dafür keine Hinweise.

Dagegen habe man mit der Teilnahme heterogener, israelkritischer pro-palästinensischer Gruppierungen gerechnet und diese in der Einsatzplanung berücksichtigt. Strobl zufolge war die Versammlung auf dem Friedensplatz am 8. Mai bei der Stadt von einer Privatperson angemeldet worden. Um wen es sich dabei handelte, wollte der Minister unter Berufung auf die Persönlichkeitsrechte nicht mitteilen. Die Stadt habe den Organisatoren eine Reihe von Auflagen erteilt, gegen eine Absage der Kundgebung hätten die hohen Hürden für ein Versammlungsverbot gesprochen. Die bei der Demo festgestellten Anhänger des palästinensisch- und türkisch-extremen Spektrums seien nicht maßgeblich in die Planung der Proteste eingebunden gewesen.

"Allein die Tatsache, dass die Ordnungsbehörde vorab untersagen musste, dass Demonstranten nicht ,Kindermörder Israel’ rufen oder israelische Flaggen verbrennen dürfen, macht die Absurdität der Situation deutlich", so Weirauch. Er appellierte an Strobl, eine "Taskforce gegen Antisemitismus" einzusetzen, in der Vertreter von Staatsschutz, Verfassungsschutz und den Ordnungsbehörden der Städte und Gemeinden im Vorfeld kritischer Situationen Maßnahmen koordinieren. Eine Musterverordnung zum Schutz jüdischer Einrichtungen reiche bei Weitem nicht aus.