Mannheim. (oka) Anlässlich des Internationalen Tags gegen Gewalt an Frauen an diesem Donnerstag finden in zahlreichen Ländern Aktivitäten und Umgebungen statt. Auch die Stadt Mannheim nutzt diesen Aktionstag und setzt im Rahmen mehrerer Aktionen ein solidarisches Zeichen. "Gewalt gegen Frauen ist leider tagtäglich erlebte Realität für zahlreiche Betroffene, auch in Mannheim", erklärt Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD). Es sei wichtig, dass Frauen nicht schweigen, sondern wüssten, dass Gewalt gegen Frauen in Mannheim sehr ernst genommen und bekämpft werde. "Daher beteiligen wir uns an der bundesweiten Mitmachaktion des Hilfetelefons Gewalt gegen Frauen."

Das Hilfetelefon ruft an diesem Donnerstag Bürgerinnen und Bürger, Politikerinnen und Politiker, Prominente, Verbände, Kommunen, Einrichtungen und Unternehmen auf, ein Selfie mit dem Aktionsschild des Hilfetelefons unter #schweigenbrechen in den Sozialen Netzwerken zu posten. Die eingereichten Beiträge werden in einer Fotogalerie gesammelt. Im vergangenen Jahr konnten allein über die Fotoaktion mehrere Hunderttausend Menschen erreicht werden. Zusätzlich können das Aktionsmotiv unter #schweigenbrechen geteilt und eigene Aktionen gestartet werden.

"Häusliche Gewalt, Zwangsehen, Stalking, Intimizid (Tötung des Intimpartners) – das sind alles Formen der Gewalt gegen Frauen, mit denen wir uns als Polizei immer wieder konfrontiert sehen", sagt Polizeipräsident Siegfried Kollmar zur Situation in Mannheim. "Die Fallzahlen bewegen sich dabei leider seit Jahren auf relativ hohem Niveau. Um den hohen Stellenwert dieses Themas innerhalb des Polizeipräsidiums Mannheim und unsere Solidarität zu zeigen, beteiligen auch wir uns an der bundesweiten Mitmachaktion des Hilfetelefons." In Mannheim gibt es eine Reihe von Beratungs- und Hilfsangeboten wie Frauenhäuser, Fachberatungsstellen und Angebote der Täterberatung. Mehr Informationen zu den Angeboten und die entsprechenden Kontaktdaten sind unter www.mannheim.de/de/service-bieten/frauen-gleichstellung/hilfen-bei-gewalt-an-frauen-und-maedchen/hilfen-bei-haeuslicher-gewalt zu finden. Das Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen ist ein bundesweites Hilfsangebot. Es ist 24-Stunden erreichbar und berät vertraulich, mehrsprachig und kostenfrei. Es vermittelt die Anruferin in die örtliche Mannheimer Hilfe-Infrastruktur und ist unter 0800 / 116.016 erreichbar.