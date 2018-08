Von Heike Warlich-Zink

Mannheim. Nächster Halt Fernmeldeturm. Die Straßenbahn kommt gerade noch rechtzeitig zum Stehen. Die Türen auf der rechten Seite öffnen sich für die Fahrgäste und schließen kurz darauf wieder. Ruckartig setzt sich die Linie 5 wieder in Bewegung. Nimmt erneut rasant Fahrt auf weiter in Richtung Neuostheim. Ob es am plötzlich einsetzenden Regen liegt, dass die Fahrerin ein rotes Signal schlichtweg übersieht und per Zwangsbremsung automatisch zum Stehen gebracht wird? Die Fahrgäste jedenfalls werden kräftig durchgerüttelt.

Schon nach wenigen Minuten Selbstversuch im neuen Fahrsimulator (FahrSim) der Rhein-Neckar Verkehr GmbH (RNV) wird deutlich: Straßenbahnfahren ist alles andere als einfach. Es erfordert jede Menge Konzentration und Übung. "Doch hier sind Fehler glücklicherweise schadenfrei", sagt Petra Sack. Die Ausbildungs- und Weiterbildungsleiterin für den Fahrbetrieb erklärt mit Engelsgeduld, worauf zu achten ist, wenn die nächste Weiche in Sicht kommt: langsam fahren.

Auch RNV-Fahrlehrer Michael Frische schaltet sich von der Ausbilderstation ins Geschehen ein. Von dort aus hat er auf alle drei Fahrsimulatoren Zugriff und kann die Rolle des Trainers, der Leitstelle und von Fahrgästen übernehmen. "Bleiben Sie locker und halten Sie den Sollwertgeber nicht so verkrampft", lautet sein Rat. Sollwertgeber, nicht Steuerknüppel heißt das also. Wieder was gelernt. Die Schweißperlen auf der Stirn kommen nicht nur von den heißen Temperaturen.

20 bis 25 Minuten trainieren RNV-Schüler in der Regel im FahrSim und damit nur knapp die Hälfte einer Fahrstunde mit auf der Straße. Doch anders als im richtigen Leben können dort virtuell verschiedene Störungen und das dazugehörige Fehlermanagement beliebig oft wiederholt werden. Beispielsweise das Lösen einer verklemmten Tür, wofür das entsprechende Werkzeug aus einer - ebenfalls virtuellen - Tasche im Fahrzeug geholt wird. "So etwas mit der Fahrschulbahn tagsüber am Paradeplatz zu üben wäre unmöglich", erklärt Frische mit Blick auf den Gesamtfahrplan, der dadurch aus dem Takt geraten würde.

36 Kilometer Streckennetz mit Originalabschnitten aus Mannheim, Heidelberg und Ludwigshafen können in Simulatoren abgefahren werden. An der Trainerstation können neben dem Fahrlehrer weitere Fahrschüler Platz nehmen, um als aktive Zuschauer per Trigger immer dann, wenn ihnen etwas auffällt, einen Marker zu setzen und anschließend gemeinsam über die virtuelle Fahrstunde zu sprechen.

Drei Jahre Vorbereitungszeit bedurfte es. Nun steht die Anlage, die laut RNV-Geschäftsführer Martin in der Beek eine der modernsten in Europa ist, voll und ganz für die Aus- und Weiterbildung zur Verfügung. Denn auch diejenigen, die ihre Fahrerlaubnis bereits in der Tasche haben, können die Lerninseln nutzen.

"Für die Ausbildung hat der FahrSim nur Vorteile", betont Michael Frische. In einer knappen halben Stunde könnten weitaus mehr und ernstere Szenarien trainiert werden als auf einer normalen Fahrt. Von seiner Ausbildungsstation aus kann er es regnen, schneien, Nebel und Dunkelheit aufsteigen oder Fußgänger unvermittelt die Gleise kreuzen lassen. Er kann auch große Werbeplakate einblenden, um zu beobachten, ob sich der Fahrschüler ablenken lässt.

Trotz spielerischer Herangehensweise ist das Ganze jedoch fernab jeder Spielerei. Zwei Simulatoren sind originalgetreu mit Fahrerkabinen, Fahrzeugbedienung und Bewegungssystem ausgestattet. Der dritte ist als Selbstlernstation mit Touchscreen konzipiert, sodass auch eigenständig ohne Trainer geübt werden kann.

Die Erwartungen der Fahrgäste sind ebenso gestiegen wie die Zahl der ÖPNV-Nutzer - und das bei insgesamt höherem Verkehrsaufkommen und zunehmender äußerer Einflüsse. Daher bedürfe es intensiv ausgebildeter Fahrer. Die Kombination aus realen und virtuellen Fahrstunden - insgesamt mindestens 60 - erachtet man daher als ideal und hat sich die drei Simulatoren nach eigener Angabe 1,4 Millionen Euro kosten lassen.

Doch so oft in geschützter Lernatmosphäre von nun an auch geübt wird und verschiedene Stresssituationen simuliert werden: "Die praktische Fahrprüfung wird nach wie vor in einer echten Straßenbahn abgelegt", sagt Frische. So weit geht der Selbstversuch aber dann doch nicht.