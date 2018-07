Lässt ein starkes Frauenduo in Mannheim ermitteln: die Schriftstellerin Julia Corbin. Foto: Schwab

Von Olivia Kaiser

Mannheim. Nahe des Mannheimer Klärwerks wird eine Frauenleiche gefunden. Um ihren Hals trägt sie ein Medaillon mit einer in Harz gegossenen Spinne. Das Schmuckstück kommt Alexis Hall seltsam vor. Kriminalbiologin Karen Hellstern findet heraus, dass die Leiche ursprünglich im Gebiet Kopflache am Friesenheimer Altrhein abgelegt wurde.

Als die Polizei dort auf ein Massengrab stößt, wird klar: In Mannheim treibt ein Serienmörder sein Unwesen. Die Vorgehensweise des Mörders weißt Parallelen zu einem alten Fall in Kolumbien auf. Dort wurden vor 20 Jahren ebenfalls Frauenleichen mit einer Spinne als Grabbeilage gefunden. Könnte es sein, dass der Mörder jetzt in Mannheim aktiv ist? Alexis und Karen sprechen mit Katharina Thalberg, der Freundin des ersten Opfers. Sie und ihre Tochter Merle scheinen verängstigt. Sind sie bereits ins Visier des Mörders geraten?

"Das Gift der Wahrheit" ist der zweite Thriller von Autorin Julia Corbin, der im Rhein-Neckar-Dreieck spielt. Dabei sei die Reihe ursprünglich nicht als Regionalkrimi angelegt gewesen, erzählt die Autorin, die in Heidelberg Biologie studiert hat. "Doch als es darum ging, den Handlungsort festzulegen, wurde mir klar, dass es der Raum Mannheim-Heidelberg sein muss. Ich mag die Gegend und kenne mich aus."

Allerdings herrscht bei Corbin eine strikte Trennung vor. Alexis Hall wohnt in Heidelberg und ermittelt in Mannheim. "Ins beschauliche Heidelberg passen für mich einfach keine verstümmelten Leichen", sagt die 38-Jährige. Mannheim sei ein raueres Pflaster und biete mit seinen Industrie- und Hafenanlagen die ideale Kulisse.

Ermittlerduos mit einem Kommissar und einem Mediziner oder Wissenschaftler sind bei Krimi-Fans beliebt. "Zunächst sollte eigentlich Alexis die zentrale Figur werden und Karen nur eine kleine Expertenrolle spielen. Doch mir hat die Figur beim Schreiben so viel Spaß gemacht, dass sie sich verselbstständigt hat." Bei der Figur kann Julia Corbin als Biologin ihr eigenes Fachwissen anbringen. "Obwohl die Kriminalbiologie ein weites Feld ist, da muss ich trotzdem viel recherchieren."

Mit der Recherche nimmt es die Autorin, die mittlerweile in der Nähe von Heilbronn lebt, sehr genau. Mehrfach unternahm Julia Corbin Spaziergänge zur Kopflache, um sich die Gegebenheiten dort genau anzusehen. Auch was die Spinnen angeht, die im weiteren Verhandlungslauf des Romans immer bedeutsamer werden, hat sie alles genau recherchiert.

Eigentlich kommt Julia Corbin aus dem Bereich Fantasy. Ihr Debütroman "Die Alchemie der Unsterblichkeit" wurde 2012 mit dem Deutschen Phantastik Preis ausgezeichnet. "Aber es gibt klar kriminalistische Elemente, immerhin geht es um eine Mordserie, deren Opfer Vampire und Werwölfe sind", erzählt sie.

Dabei entdeckte die Autorin, dass es ihr Spaß macht, ihre Figuren besonders bestialisch zu meucheln. Das blieb auch ihrem Verleger nicht verborgen, der ihr vorschlug, es einmal mit einem Thriller zu versuchen. Das Ergebnis war "Die Bestimmung des Bösen". Julia Corbin will die Reihe mit Hall und Hellstern weiterführen, ihr dritter Fall ist schon fast abgeschlossen.

Info: Die Buchpremiere mit Autorenlesung von "Das Gift der Wahrheit" findet am Donnerstag, 12. Juli, um 20 Uhr in der Buchhandlung Thalia am Mannheimer Paradeplatz statt.