Mannheim. (oka/RNZ) Der Betriebswirt Curt Sandig (1901-1981) gehörte zu den prägenden Universitätspersönlichkeiten der Nachkriegsjahrzehnte. Er galt als Hochschullehrer, dem die sozialen Belange der Studierenden am Herzen lagen. Wohl auch deswegen wurde ein Studentenwohnheim nach ihm benannt. Fast vier Jahrzehnte nach Sandigs Tod sind es Mitglieder des Allgemeinen Studierendenausschusses (AStA), die im vergangenen Jahr die Mannheimer Universität auf Curt Sandigs problematisches Verhältnis zum NS-Regime aufmerksam machten.

Eine vom Lehrstuhl für Zeitgeschichte in Auftrag gegebene studentische Abschlussarbeit bestätigt, dass Curt Sandig mehr als nur oberflächlich mit der NS-Ideologie sympathisierte und als Hochschullehrer vergleichsweise stark belastet war. Deshalb hat die Universität beschlossen, mit sofortiger Wirkung das studentische Wohnheim Carl-Sandig-Haus in Bumiller-Raab-Haus umzubenennen.

Der Betriebswirt Curt Sandig. Foto: zg

Curt Sandig hat ab 1949 bis zu seiner Emeritierung 1969 als Lehrstuhlinhaber, Dekan, Prorektor - und sogar von 1961 bis 1963 als Rektor - die Weiterentwicklung der Wirtschaftshochschule Mannheim hin zur Universität entscheidend mitgestaltet und legte den Grundstein für ihre heutige Fakultätenstruktur. 1978 wurde er mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Für seine Verdienste erhielt er 1981 die Ehrenmedaille in Gold der Universität Mannheim.

Bereits vor dem Zweiten Weltkrieg war Sandigs Lebensweg eng mit den Vorgängerinstitutionen der Universität Mannheim verbunden: Von 1922 bis 1926 studierte er an der Handelshochschule Mannheim Betriebswirtschaftslehre, wurde dort 1929 promoviert. Nach einer Dozententätigkeit an der Handelshochschule Leipzig erhielt er 1937 eine außerplanmäßige Professur an der Staats- und Betriebswirtschaftlichen Fakultät der Universität Heidelberg - ursprünglich eine Fakultät der Handelshochschule Mannheim, die nach deren Auflösung 1933 in die Universität Heidelberg integriert worden war. Während dieser Zeit legte Sandig wichtige Grundlagen für seine erfolgreiche wissenschaftliche Karriere, an die er nach Ende des Zweiten Weltkriegs fast nahtlos anknüpfte.

Wie die studentische Abschlussarbeit darlegt, war Sandigs wissenschaftliche Arbeit während der 1930er-Jahre jedoch stark von der nationalsozialistischen Ideologie beeinflusst. Sandig trat schon kurz nach der Machtergreifung durch die Nationalsozialisten 1933 der SA und dem Nationalsozialistischen Deutschen Dozentenbund bei. Im gleichen Jahr unterzeichnete er das "Bekenntnis der Professoren an den deutschen Universitäten und Hochschulen zu Adolf Hitler und dem nationalsozialistischen Staat". Als Hochschullehrer legte er mehr als das übliche Maß an Anpassungsbereitschaft an den Tag.

Für sein Fach betrieb Sandig die Anpassung an die NS-Weltanschauung und Terminologie nachdrücklich: Als Vertreter einer "Normativen Betriebswirtschaftslehre" integrierte er nationalsozialistische Ideen in so hohem Maße in seine Konzeptionen, dass diese als weitgehend nationalsozialistisch "kontaminiert" gelten müssen. Auch das zentrale Konzept seiner Betriebswirtschaftslehre, die "Betriebsgemeinschaft", fußt auf der Ideenwelt des Nationalsozialismus.

Zwar wandte sich Sandig bereits während der Kriegsgefangenschaft von der nationalsozialistischen Ideologie ab, doch eine ernsthafte Auseinandersetzung mit der eigenen Schuld fand auch nachträglich nicht statt. Sandig profitierte von der Schweigekultur der damaligen Zeit. Dass Sandig in seinem Entnazifizierungsverfahren als Mitläufer eingestuft wurde, was seine erneute Berufung an die Wirtschaftshochschule Mannheim erst ermöglichte, habe er auch der Tatsache verdankt, dass sein Verfahren erst 1948 stattfand - als die Spruchkammern zunehmend milde urteilten.

"Obwohl sich Sandig in der Nachkriegszeit den demokratisch legitimierten Institutionen gegenüber loyal verhielt und sein Handeln von den Interessen der Universität Mannheim und ihrer Studierenden leiten ließ, machen die neuen Erkenntnisse deutlich, dass er aufgrund seiner moralischen Belastung als Namensgeber eines Wohnheims und somit als Vorbild für Studierende nicht geeignet ist", heißt es in einer Stellungnahme der Universität Mannheim.

Dass Sandigs Gesinnung nicht schon vorher thematisiert wurde, begründet Unisprecherin Linda Schädler mit der Tatsache, dass zwar Veröffentlichungen des Betriebswirts nach dem Zweiten Weltkrieg Forschungsgegenstand waren, nicht aber seine Veröffentlichungen vor und während der NS-Diktatur. "Das Beispiel Curt Sandig nehmen wir nun zum Anlass alle in Frage kommenden Namensträger und Würdenträger der Universität zu überprüfen. Derzeit laufe im Universitätsarchiv eine entsprechende Vorrecherche.

Das Studentenwohnheim ist nun nach der Bumiller-Raab-Haus gGmbH benannt. Dabei handelt es sich um eine an der Universität Mannheim angesiedelte gemeinnützige Einrichtung zur Bereitstellung günstiger Studierenden Studierendenwohnheimplätze. Gesellschafter der gGmbH sind je zur Hälfte die Universität Mannheim sowie habilitierte Angehörige der Universität Mannheim.