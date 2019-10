Von Sarah Porz

Mannheim. Erleuchtete blaue Kanister mit roten Sternen weisen den Weg zu leer stehenden oder ungewöhnlichen Orten, die voller Kunst und Kultur stecken - es ist wieder Zeit für den Nachtwandel im Jungbusch, der am Freitag und Samstag, 25. und 26. Oktober zum 15. Mal stattfindet. Dort gibt es viel zu entdecken: Das Kunst- und Kulturfest in dem kreativen und kulturell vielfältigen Stadtteil bietet an beiden Tagen von 19 bis 24 Uhr ein buntes Programm mit Lesungen, Tanz- und Musikdarbietungen, Ausstellungen sowie Film- und Fotovorführungen. Dieses Jahr werden an über 70 verschiedenen Orten circa 90 Programmpunkte angeboten, darunter viele Neuheiten ganz im Sinne des Wandels.

Startete das Stadtteilfest vor 16 Jahren mit rund 3000 Besuchern, waren es 2018 mehr als 30.000 Gäste. Deshalb ist die Stadtverwaltung an der Veranstaltungsorganisation beteiligt, da der Nachtwandel von Jahr zu Jahr größer geworden ist. Für das Programm sorgen diesmal 800 Akteure - nicht nur aus dem Jungbusch, sondern aus der ganzen Stadt. "Da sind wir grenzübergreifend", sagt Quartiersmanager Michael Scheuermann. Ihm und Axel Bentz, Leiter des Eventmanagements der Stadt Mannheim, ist es dennoch wichtig, dass der Ursprungscharakter nicht verloren geht. "Der Nachtwandel zeigt Kultur von unten und Kultur mit allen", beschreibt Scheuermann das Markenzeichen des Nachtwandels.

Der Fokus liegt nach wie vor auf den Menschen, die im "Busch" leben, den Künstlern, Vereinen, Gotteshäusern und Initiativen. Sie geben Einblicke in fremde Kulturen und diverse Kunstformen. Gastronomie auf offener Straße ist dabei nur ein positiver Nebenaspekt. Der Nachtwandel soll mehr als nur eine Party sein. Mit dem facettenreichen Fest wollen die Macher Kulturfreunde anlocken und das Wir-Gefühl im "Busch" stärken. Während die Moscheen, das Lokal Blau sowie der internationale Frauentreff Teilnehmer erster Stunde sind, kommen jährlich neue Künstler und auch neue Räumlichkeiten hinzu. So werden erstmals 13 Container, die die Logistikfirma Contargo bereitgestellt hat, neue Räume für Kunst an der Promenade zwischen Teufels- und Kurt-Schumacher-Brücke bieten. Letztere verwandelt sich in ein Kunstwerk: Mit einer Lichterprojektion wird sie zum Blickfang.

Mitmachen wird beim Nachtwandel groß geschrieben: Bei Bollywood- oder Salsa-Kursen kann man das Tanzbein schwingen und bei Workshops Fotografieren oder Ukulele lernen. Das musikalische Programm zieht sich über ein breites Spektrum von Klängen der Orientalischen Musikakademie, über diverse Bands der Popakademie zur Rap-Oper des Nationaltheaters bis hin zu Trommelmusik der Heavy Bones. Damit auch kleine Besucher ein Teil des Fests werden können, gibt es zum ersten Mal ein Kinderprogramm, das am Samstag von 17 bis 19 Uhr stattfindet. Im Atelier 23 können Kinder beispielsweise mit den Händen malen oder mit Ton arbeiten.

Die Macher sehen den Nachtwandel als offenes Kulturfest und verlangen daher keinen Eintritt. Für das Kulturprogramm schießt das Mannheimer Kulturamt zwar 12.000 Euro zu. Dennoch sind die Organisatoren aber auf einen Solidarbeitrag von teilnehmenden Gastronomen und Besuchern angewiesen. Wer fünf Euro spendet, erhält den Nachtwandelbecher, mit dem man sich lästige Pfandzahlungen spart, oder einen leuchtenden LED-Stern. Die benutzten Becher kommen nicht in die gelbe Tonne, sondern werden ganz im Sinn der Nachhaltigkeit eingesammelt und wiederverwendet.

Der Veranstaltungsbereich ist an beiden Tagen für den Verkehr ab 17 Uhr komplett gesperrt. Weitere Informationen und das Programm gibt es unter www.nachtwandel-im-jungbusch.de.